Rasistowskie wyzwisko w wirtualnym wyścigu. Kierowca zawieszony

Do bardzo niebezpiecznego wypadku doszło podczas wyścigu serii NASCAR na torze Talladega Superspeedway. W karambolu uczestniczyło kilkanaście samochodów, a pojazd Brendana Gaughana wzbił się nawet w powietrze.

Uderzył w bandę, dachował, stanął w płomieniach. Przerażający wypadek w serii NASCAR Wszystko... czytaj dalej » Wirtualny wyścig - serię normalnych zawodów zawieszono ze względu na pandemię koroawirusa - był transmitowany na żywo. Zdenerwowany kierowca w pewnym momencie wrzasnął do innego, używając określenia "czarnuch".

Prawdopodobnie myślał, że ma kłopoty na łączach i że jego mikrofon nie działa.

Słowa, choć skierowane do osoby – jak się okazało - o białej skórze, wywołały poruszenie wśród uczestników rywalizacji.

Jedno słowo za dużo

"Kyle, kolego, rozmawiasz ze wszystkimi" - rzekł jeden z kierowców, a drugi dodał: "Niemożliwe, że to się wydarzyło".

Zespół Larsona Chip Ganassi Racing zapowiedział, że nie wypłaci mu pensji.

Zawodnik przeprosił wszystkich za swoje zachowanie.

- Chcę tylko powiedzieć 'przepraszam'. Ostatnio popełniłem błąd i powiedziałem słowo, którego nigdy nie należy nigdy wymawiać - przyznał 27-latek.