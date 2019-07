Dramat futbolisty amerykańskiego. Ręka amputowana po wypadku samochodowym

Liczne amerykańskie media podały, że do wypadku doszło na skrzyżowaniu dwóch dróg stanowych 836 i 826 we wczesnych godzinach porannych w czwartek w Miami.

Dziennikarz z "Miami Herald" Armando Salguero powołał się na relację jednego z członków rodziny futbolisty, który mówił, że inny samochód zajechał drogę Nortonowi, co doprowadziło do dachowania jego auta. "Sun-Sentinel" informował o tym, że rękę amputowano jeszcze na miejscu zdarzenia.



View this post on Instagram Pain made this monster that y’all gotta deal with #proday A post shared by Kendrick Norton Jr (@kendricknorton7) on Mar 28, 2018 at 4:14pm PDT





Życiu nie zagraża niebezpieczeństwo

Wiadomość o tym, że Norton stracił rękę potwierdził później na Twitterze jego agent Malki Kawa. Według źródeł w National Football League życiu futbolisty nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jego obrażenia są poważne. Norton został przewieziony do szpitala Ryder Trauma Center.



With sadness, I can confirm that Kendrick Norton was in a car accident last night and suffered multiple injuries, including the amputation of his arm. We ask that you continue to pray for him. His family also asks that the public respect Kendrick’s privacy. — malki kawa (@malkikawa) July 4, 2019





Walczył o skład

22-latek wywodził się z drużyny uniwersyteckiej Miami Hurricanes. Rok temu został wybrany w drugiej rundzie draftu przez Carolina Panthers. Dolphins sprowadzili Nortona, który nie przebił się do podstawowego składu, na dwa mecze przed końcem ubiegłego sezonu. W tym roku Norton podczas obozu przygotowawczego walczył o miejsce w ekipie Dolphins.

Klub potwierdził na Twitterze, że do wypadku doszło i poprosił o modlitwę w intencji zdrowia zawodnika oraz uszanowanie prywatności rodziny.