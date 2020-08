Przepłynęła z kubkiem kawy na głowie. Widowiskowy trening mistrzyni

W pierwszych dniach sierpnia Ledecky miała być w Tokio i walczyć o kolejne medale olimpijskie. Nie jest, bo nie pozwoliła na to pandemia. Pływaczce pozostały samotne treningi, które najwyraźniej ją znużyły. Zajęcia postanowiła sobie urozmaicić, sięgając po kawę.

"A ty co potrafisz?"

23-latka przepłynęła całość długość basenu z kubkiem napoju ustawionym na głowie, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych. "Prawdopodobnie jedno z najlepszych pływań w mojej karierze. A ty co potrafisz zrobić bez uronienia kropli?" - zapytała swoich fanów.



Possibly one of the best swims of my career! (~open for debate~)

What can you do without spilling a drop?! Check out the #gotmilkchallenge on TikTok. #gotmilk#adpic.twitter.com/F05UzvaqCo — Katie Ledecky (@katieledecky) August 3, 2020

Złoto olimpijskie w wieku 15 lat

Katie Ledecky ma 23 lata. Jest sportsmenką wciąż bardzo młodą, ale lista jej sukcesów przyprawia o zawrót głowy. Z basenów całego świata wyłowiła dotąd pięć tytułów mistrzyni olimpijskiej i 15 mistrzyni świata. Na najwyższym stopniu podium igrzysk stała w wieku 15 lat.

Amerykanka 14-krotnie biła rekordy świata na różnych dystansach w stylu dowolnym, w którym się specjalizuje.