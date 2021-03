"Ucieleśniała radość i energię". Świat surfingu składa hołd tragicznie zmarłej zawodniczce

IO w Tokio. Wszystko, co musisz wiedzieć>>>

Diaz szlifowała formę przy plaży w El Tunco, na południe od stolicy kraju San Salvador. Był to kolejny etap przygotowań do majowych zawodów ISA World Surf Games. To właśnie one miały dać wymarzoną kwalifikację olimpijską i bilet na igrzyska w Tokio, gdzie dyscyplina pojawi się po raz pierwszy w historii.

IO w Tokio. Lista dyscyplin>>>

Zginęła na miejscu

Surferka zginęła od uderzenia pioruna. Trenowała przed igrzyskami Katherine Diaz,... czytaj dalej » Dramat rozegrał się w piątek około godziny 17 czasu lokalnego. Krótko po tym, jak Diaz weszła do wody, uderzył w nią piorun. Mimo że służby ratunkowe pojawiły się szybko, 22-latki nie udało się uratować. Zginęła na miejscu.

Hołd od światowej federacji

"Katherine ucieleśniała radość i energię, które sprawiają, że surfing jest tak drogi nam wszystkim. Świetnie spisywała się na zawodach międzynarodowych, była globalną ambasadorką, która z dumą reprezentowała swój kraj" - napisano w oficjalnym oświadczeniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Surfingu.

I dodano: "Przesyłamy najszczersze kondolencje rodzinie Katheriny, surferom z Salwadoru i wszystkim członkom międzynarodowej społeczności, którzy mieli okazję ją poznać. Nigdy cię nie zapomnimy".



It is with a heavy heart that the ISA has learned about the passing of El Salvador’s Katherine Diaz. pic.twitter.com/7SQCEHPpu3 — ISA (@ISAsurfing) March 21, 2021



Katherine embodied the joy and energy that make surfing so special and dear to us all, as a global ambassador of the sport. She excelled at the int'l competition level, representing her country with pride at both the World Surfing Games and ISA World Jr Surfing Championship. pic.twitter.com/IdzbvisUrv — ISA (@ISAsurfing) March 21, 2021

"Siostrzyczko, zawsze będziemy cię nosić w sercach. Bóg postanowił cię zabrać, a my już za tobą tęsknimy. Zawsze będziemy cię kochać" - dodał w mediach społecznościowych jej brat Bamba.

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE NA ŻYWO W EUROSPORCIE I EUROSPORT PLAYERZE>>>