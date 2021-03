Surferka zginęła od uderzenia pioruna. Trenowała przed igrzyskami

23.07 | - Sport bez kibiców to już nie jest ten sam sport. Mamy nadzieję, że igrzyska będą, podobnie jak to miało miejsce w przeszłości, najlepsze - powiedział Andrzej Kraśnicki, prezes PKOl.

Duża instalacja kółek olimpijskich została zapalona w Zatoce Tokijskiej we wtorek po tym, jak cztery miesiące temu usunięto je w celu konserwacji. Stałos się to wkrótce po decyzji o przełożeniu igrzysk na przyszły rok z powodu pandemii COVID-19. IO w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

IO w Tokio. Wszystko, co musisz wiedzieć>>>

Białaczka przerwała karierę kandydatki do złota w Tokio. Teraz znów startuje Rikako Ikee wraca... czytaj dalej » Diaz formę szlifowała przy plaży w El Tunco, na południe od stolicy kraju San Salvador. Był to kolejny etap przygotowań do majowych zawodów ISA World Surf Games. To właśnie one miały dać wymarzoną kwalifikację olimpijską i bilet na igrzyska w Tokio, gdzie dyscyplina pojawi się po raz pierwszy w historii.

IO w Tokio. Lista dyscyplin>>>

Zginęła na miejscu

Dramat rozegrał się w piątek około godziny 17 czasu lokalnego. Krótko po tym, jak Diaz weszła do wody, uderzył w nią piorun. Mimo że służby ratunkowe pojawiły się szybko, 22-latki nie udało się uratować. Zginęła na miejscu.

Jako pierwsza informację o wypadku potwierdziła Salwadorska Federacja Surfingu, z którą Diaz była silnie związana. Jej ojciec - Jose - pełni w niej funkcję prezesa.

"Siostro, zawsze będziemy cię nosić w sercach. Bóg postanowił cię zabrać, a my już za tobą tęsknimy. Zawsze będziemy cię kochać" - napisał w mediach społecznościowych jej brat Bamba.