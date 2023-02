Pasjonujące Super Bowl. Kansas wraca na tron, zadecydowały ostatnie sekundy

Losy tego kapitalnego widowiska na stadionie Glendale w Arizonie rozstrzygnęły się osiem sekund przed końcem. Wtedy Harrison Butker trafił z 27 jardów na wagę tytułu dla Kansas.





FOR. THE. LEAD. pic.twitter.com/Qqq8DefGx6 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 13, 2023

Mahomes zapomniał o urazie

To jednak nie on, a Patrick Mahomes jest bohaterem ekipy z Kansas City. 27-letni rozgrywający doznał urazu stawu skokowego w drugiej kwarcie i na przerwę schodził utykając. W dodatku jego zespół po pierwszej połowie przegrywał 14:24. W drugiej połowie Mahomes grał jednak jak natchniony, a słynąca ze świetnej defensywy ekipa Eagles nie potrafiła go powstrzymać.

Źródło: Getty Images Kansas City Chiefs mistrzami NFL

Mahomes poprowadził swój zespół do triumfu tak jak trzy lata temu, gdy Chiefs wygrali w Super Bowl z San Francisco 49ers 31:20. W niedzielę ponownie został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) finału.



- Patrick jest MVP. Nic więcej nie trzeba mówić. Widzieliście jak gra - występ podopiecznego krótko skwitował trener Chiefs Andy Reid.

Źródło: Getty Images Mahomes po raz drugi MVP Super Bowl

Mimo wciąż młodego wieku już uważany jest za jednego z najlepszych graczy w historii. Chiefs wybrali go z 10. numerem w drafcie 2017, a w sezonie 2018 był już ich podstawowym quarterbackiem. Szybko zaczął ustanawiać rekordy. Jest m.in. najmłodszym zawodnikiem, który w jednym meczu popisał się sześcioma podaniami zakończonymi przyłożeniami.

Historyczny finał

Chiefs w wielkim finale wystąpili po raz piąty w historii. Poza 2020 rokiem zdobycie tytułu świętowali także w 1970. Eagles natomiast do finału dotarli czwarty raz. Mistrzostwo zdobyli jedynie w 2018 roku.



Po raz pierwszy w historii zdarzyło się, że w Super Bowl wystąpiło dwóch czarnoskórych rozgrywających. Obok Mahomesa był nim Jalen Hurts z Ealges. Mahomes jest jednym z zaledwie trzech czarnoskórych quarterbacków z triumfem w Super Bowl, a jedynym, który dokonał tej sztuki więcej niż raz.

57. w historii Super Bowl był historycznym wydarzeniem także z innego powodu. Pierwszy raz w przeciwnych drużynach wystąpili bracia - Travis Kelce (Chiefs) i Jason Kelce (Eagles).

Źródło: Getty Images Bracia zagrali przeciwko sobie

Łącznie 73 zdobyte punkty w decydującym meczu to trzeci najwyższy wynik w historii Super Bowl. Do wyrównania rekordu z 1995 roku zabrakło dwóch sekund. Wówczas San Francisco 49ers pokonali San Diego Chargers 49:26.



Most combined points in a #SuperBowl game:

75- SB XXIX (49ers- 49, Chargers- 26)

74- LII (Eagles- 41, Patriots- 33)

73- LVII tonight (@Chiefs beating the Eagles 38-35)

69- XXVII (Cowboys- 52, Bills- 17)

69- XXXVII (Buccaneers- 48, Raiders- 21)

66- XIII (Steelers- 35, Cowboys- 31) — StatsCentre (@StatsCentre) February 13, 2023





Rihanna dała show

Super Bowl wywołuje wśród Amerykanów prawdziwe szaleństwo. Finały z lat 2010-17 to jednocześnie osiem programów telewizyjnych najchętniej oglądanych w historii. Rekordowym jest ten z 2015 roku - przed odbiorniki przyciągnął 114,4 mln mieszkańców USA.



Nic dziwnego, że astronomicznych cen sięga czas przeznaczony na reklamy. Za 30 sekund stacja Fox inkasowała rekordowe 7 mln dolarów.



Innym nieodłącznym elementem tego widowiska jest występ muzycznych gwiazd. Na stadionie w Glendale w Arizonie w przerwie spotkania publiczności zaprezentowała się Rihanna.



Everything. @Rihanna#AppleMusicHalftimepic.twitter.com/shK5n9wCcN — NFL (@NFL) February 13, 2023





Z trybun spotkanie obejrzała m.in. Pierwsza Dama USA Jill Biden, która jest zagorzałą fanką Eagles. Zamiast męża towarzyszył jej.. wnuk. Prezydent Joe Biden zapowiedział, że mecz będzie śledził z kanapy w Białym Domu zajadając się lodami.

Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles 38:35