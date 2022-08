Polacy z kolejnymi medalami mistrzostw Europy w kajakarstwie. Sobota pełna sukcesów

Grzegorz Hedwig zajął 13. miejsce w eliminacjach slalomu kajakowego, dzięki czemu awansował do półfinału. Zobacz drugi przejazd Polaka. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Hedwig awansował do półfinału w slalomie kajakowym

Tokio. Hedwig awansował do półfinału w slalomie kajakowym

Klaudia Zwolińska zajęła 12. miejsce w slalomie kajakowym. Wywalczona przez Polkę pozycja daje jej awans do półfinału rywalizacji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Klaudia Zwolińska, z czasem 111.76 awansowała do finału rywalizacji w kajakarstwie górskim. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Klaudia Zwolińska awansowała do finału rywalizacji w...

Tokio. Klaudia Zwolińska awansowała do finału rywalizacji w...

Kajakarz górski Krzysztof Majerczak nie awansował do olimpijskiego finału slalomu K1, zajmując w półfinale 15. miejsce. Polak dostał dwie sekundy kary za dotknięcie tyczki. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Krzysztof Majerczak nie awansował do finału K1

Tokio. Krzysztof Majerczak nie awansował do finału K1

Marta Walczykiewicz zajęła drugie miejsce w swoim biegu eliminacyjnym, dzięki czemu awansowała do półfinału rywalizacji kajakarskich K-1 kobiet. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Walczykiewicz awansowała do półfinału w rywalizacji...

Tokio. Walczykiewicz awansowała do półfinału w rywalizacji K-1...

Helena Wiśniewska zajęła czwarte miejsce w swoim biegu eliminacyjnym K-1 kobiet, dzięki czemu awansowała do ćwierćfinału. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Karolina Naja i Anna Puławska zwyciężyły w wyścigu w sprincie kobiecych dwójek na 500 m. Tym samym Polki awansowały do półfinału rywalizacji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Naja/Puławska z 1. miejsca awansowały do półfinału w...

Tokio. Naja/Puławska z 1. miejsca awansowały do półfinału w...

Zobacz, co powiedziały Karolina Naja i Anna Puławska po awansie do półfinału w rywalizacji w kajakarskim K-2. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Naja i Puławska po awansie do półfinału w rywalizacji...

Tokio. Naja i Puławska po awansie do półfinału w rywalizacji...

Zobacz występy Polaków w kajakarstwie z 2 sierpnia. Zawodnicy którzy zakwalifikowali się do półfinałów: Marta Walczykiewicz z 2. miejscem w wyścigu, Karolina Naja i Anna Puławska z wygranym wyścigiem oraz Głazunow i Barniak, również z 1. miejscem. Helena Wiśniewska z 3. lokatą niestety nie zakwalifikowała się do biegu półfinałowego. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tomaszowi Barniakowi i Wiktorowi Glazunowowi sporo zabrakło do medalu. Wygrali Kubańczycy przed Chinami i Niemcami.

Podczas półfinału K-2 500 m Słowenki wywróciły kajak, wpadając do wody. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Podczas półfinału K-2 500 m Słowenki wywróciły kajak, wpadając do wody. Kajakarki potrzebowały pomocy przy wyjściu z wody. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Justyna Iskrzycka jako druga ukończyła wyścig w K-1 500 m kobiet. Tym samym awansowała do półfinału na igrzyskach olimpijskich. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Iskrzycka zajęła 2. miejsce w wyścigu i awansowała do...

Tokio. Iskrzycka zajęła 2. miejsce w wyścigu i awansowała do...

Tokio. Borowska zajęła 1. miejsce w wyścigu i awansowała do...

Tokio. Borowska zajęła 1. miejsce w wyścigu i awansowała do...

Zobacz wszystkie występy Polek w kajakarstwie z 4 sierpnia. Wszystkie zawodniczki z tego dnia zakwalifikowały się do półfinałów na igrzyskach olimpijskich. W wyścigu C-1 200 m Borowska zajęła 1. miejsce, wyścigi w K-1 500 m zakończyły się z 2. lokatą Iskrzyckiej oraz 3. miejscem Walczykiewicz. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

W półfinale C-1 200 m kobiet Polka zajęła czwarte miejsce, kwalifikując się do finału. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Mateusz Kamiński był 4. w eliminacjach kajakarskich jedynek i zakwalifikował się do ćwierćfinału rywalizacji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Polska czwórka kobiet w kajakarstwie klasycznym na 500 metrów w składzie K. Naja, A. Puławska, J. Iskrzycka i H. Wiśniewska zajęła pierwsze miejsce w eliminacjach, dzięki czemu Polki awansowały bezpośrednio do półfinału rywalizacji z pominięciem etapu ćwierćfinału. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Wiktor Głazunow awansował do półfinału igrzysk olimpijskich w wyścigach kanadyjkarzy na 1000 metrów. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Wiktor Głazunow awansował do półfinału igrzysk...

Tokio. Wiktor Głazunow awansował do półfinału igrzysk...

Wiktor Głazunow dopłynął siódmy do mety półfinału C-1 1000 m. Tym samym nie zakwalifikował się do finału A. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska wygrały półfinał K4 500 m, kwalifikując się do finału A. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Przeżyjmy to jeszcze raz. Brązowy medal polskiej czwórki kajakowej i trzynasta zdobycz biało-czerwonych na igrzyskach w Tokio.

Oto co miały do powiedzenia brązowe medalistki IO.

Łączny dorobek polskiej kadry w kajakarskim czempionacie Starego Kontynentu to już siedem krążków. Pierwsze sukcesy przyszyły jeszcze w piątek, gdy po srebro w konkurencji K2 1000 m popłynęły Justyna Iskrzycka i Katarzyna Kołodziejczyk. Z kolei Karolina Bronowicz zdobyła wówczas brązowy medal ME sportowców z niepełnosprawnościami w konkurencji VL1 200 m. Iskrzycka i Kołodziejczyk wicemistrzyniami Europy w K2 1000 m Justyna Iskrzycka... czytaj dalej »

Polska sobota

Biało-Czerwoni sobotę rozpoczęli w jeszcze lepszym stylu. Naja i Puławska triumfowały w olimpijskiej konkurencji K2 500 m, pokonując Belgijki o 0,81 sekundy. Na trzecim miejscu finiszowały Niemki. Powalczą one jeszcze o medal w czwórce na 500 m, a Puławska dodatkowo wystąpi w finale jedynek na tym samym dystansie.

Po złocie cieszyliśmy się z brązu Walczak i Szczerbińskiej w kolejnej olimpijskiej konkurencji C2 500 m. Triumfowały Ukrainki przed Węgierkami.

Na trzecim stopniu podium tego dnia uplasowała się również Walczykiewicz w K1 200 m. Polka straciła do zwyciężczyni Dunki Emmy Joergensen 0,28 sekundy. Druga na mecie była Słowenka Anja Osteman.

Do sukcesów pań dołączyli też mężczyźni. Pochodzący z Ukrainy, ale reprezentujący Biało-Czerwonych kanadyjkarz Koliadych wywalczył brązowy medal w C1 200 m. Stracił to zwycięzcy Litwina Henrikasa Zustautasa 0,33 sekundy, na drugim miejscu finiszował Hiszpan Pablo Grana. Koliadych to tegoroczny mistrz świata w tej konkurencji.

Dorobek Polaków o srebro wzbogacili jeszcze Stepun i Grabowski w konkurencji K2 200 m. Złoto przegrali o zaledwie 0,011 sekundy z Włochami. Na trzecim miejscu finiszowali Litwini. Finał dwójek kajakowych były niezwykle zacięty, a o kolejności decydował fotofinisz.

W sobotę rozegrane zostaną jeszcze finały na 5000 m z udziałem trójki reprezentantów Polski.