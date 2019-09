Bohaterka igrzysk na dopingu, tłumaczy się zabawą z dzieckiem. "Dawałam jej possać mój nos"

Silva została złapana na dopingu, gdy rywalizowała na sierpniowych Igrzyskach Panamerykańskich. Próbka została pobrana 9 sierpnia, tuż po tym, jak pokonała Amerykankę Amelię Fulgentes i wywalczyła złoty medal. Zawodniczka utrzymuje, że jest niewinna, a zabroniona substancja znalazła się w jej organizmie przypadkiem.

Fenoterol, który rozszerza oskrzela i tym samym wpływa na poprawę kondycji, nie został jednak wykryty podczas drugich testów z 29 sierpnia.

Nie zmienia to faktu, że na ten moment judoczka musi zwrócić medal.

- Jestem czysta i będę dalej trenowała oraz walczyła, by udowodnić moją niewinność. Miałam pozytywny wynik na obecność fenoterolu, ale nigdy nie używałam tej substancji, nie jestem astmatyczką – powiedziała podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej.

- Obecnie sprawdzamy, w jaki sposób ten środek mógł się znaleźć w moim organizmie. Jestem tu po to, by mówić, nie mogłam tego zrobić wcześniej z uwagi na przesłuchanie. Nie mam nic do ukrycia. Nie biorę żadnych leków, nie piję alkoholu, zawsze uważałam i nie piłam czegokolwiek z czyjejś butelki. WADA sprawdzała mnie od 2010 roku, a więc odkąd dołączyłam do drużyny judoków. Nie rozumiem o co chodzi, w postawionych mi zarzutach brakowało konkretów – utrzymuje Silva.

Bawiła się z dzieckiem

Brazylijka podejrzewa, że wspomniana substancja dostała się do jej organizmu podczas zabaw z dzieckiem innej judoczki, Flavii Rodrigues. Do ostatniego kontaktu z siedmiomiesięczną dziewczynką miało dojść 4 sierpnia – pięć dni przed pobraniem pierwszej próbki.

- Odkąd dotarła do mnie ta wiadomość, to każdego dnia zastanawiałam się, co zrobiłam źle, gdzie popełniłam błąd. Jedyną znaną mi osobą, która używa tej substancji, jest maleńka Lara. Prawdopodobnie to stało się podczas zabawy, dawałam jej possać mój nos, zawsze tak robiłam. Kiedy do tego dochodziło, to wdychałam fenoterol – wyjaśnia w rozmowie z dziennikiem "O Globo".

Prawniczka Silvy utrzymuje, że jej klientka jest niewinna. W ciągu najbliższych dni ma dojść do kolejnego spotkania z organizatorami Igrzysk Panamerykańskich. Wówczas wyjaśni się, czy ostatecznie straci złoty medal. Jednak z uwagi na fakt, że kolejne testy nie wykazały obecności zakazanej substancji, nadal może trenować i startować.

Jak utrzymuje, tylko Międzynarodowa Federacja Judo mogłaby ją zawiesić, czego do tej pory nie uczyniła.

Bohaterka i wzór

W 2016 roku Silva wywalczyła złoty medal w kategorii do 57 kg podczas igrzysk olimpijskich w rodzinnym Rio de Janeiro. Wychowywała się w fawelach – slumsach Rio. Od dziecka miała problemy z prawem i mało brakowało, a zostałaby członkinią gangu Comando Vermelho, ale gdy jej ojciec zapisał ją na lekcje judo, wszystko się zmieniło.

- Wcześniej moim marzeniem były skuter i fajne ubrania. Judo odmieniło moje życie, stało się moim życiem. Byłam ofiarą nienawiści. Ludzie mówili, że jestem małpą, która powinna mieszkać w klatce. Ten medal jest moją odpowiedzią. Ten medal sprawił, że czuję się wolna – podkreślała po swoim triumfie Silva, która stała się bohaterką.

Źródło: Getty Images Rafaela Silva złapana na dopingu

- Ona jest tą, której się udało. Reprezentuje nas, podniosła nasz status. Jej historia to coś prawdziwego, niewiele osób jest w stanie opuścić fawele. Jej przesłanie jest jasne: zawsze walcz i nigdy się nie poddawaj – mówił po tamtym sukcesie zaledwie 16-letni Douglas Luiz, dla którego Silva – podobnie jak dla wielu tysięcy ludzi - stała się wzorem do naśladowania.

W tym samym roku Silva została wybrana najlepszą sportsmenką Brazylii.