Teddy Zwycięzca wraca. "Brakowało mi adrenaliny"

"Witam wszystkich. Wielu z was wysyła mi wiadomości i pyta, kiedy wrócę. Mam odpowiedź" - napisał w czwartek jeden z najwybitniejszych judoków w historii, niepokonany od 2010 roku, zwycięzca 138 walk z rzędu.

Riner weźmie udział w Grand Prix Montrealu na początku lipca.

"Jestem bardzo szczęśliwy. To było długiem osiemnaście miesięcy. Brakowało mi konkurencji, doznań i adrenaliny. To nowy krok na drodze do Tokio 2020" - wyznał Big Ted albo Teddy Zwycięzca, jak też o nim się mawia.



Tylko jedna osoba w historii

Na początku poprzedniego roku uznał, że potrzebuje odpoczynku i kończy ze startami w wielkich imprezach. Zrezygnował z udziału w dwóch mistrzostwach świata, udzielał się charytatywnie, ale nie przestał myśleć o przyszłorocznych igrzyskach w Tokio.



Ponaddwumetrowy sportowiec celuje w trzecie złoto olimpijskie. To w jego dyscyplinie udało się jedynie Japończykowi Tadahiro Nomurze (w kategorii do 60 kg), który z mistrzostwa olimpijskiego cieszył się w Atlancie (1996), Sydney (2000) i Atenach (2004).









Gruzin najgroźniejszym rywalem

Ostatni raz Riner walczył w listopadzie 2017 roku w mistrzostwach świata w Maroku, gdzie w finale kategorii open pokonał Belga Tomę Nikiforova.



Pod nieobecność 30-letniego Francuza w jego kategorii wagowej (ponad 100 kilogramów) króluje Guram Tushishvili. Gruzin kilka dni temu sięgnął w Mińsku po mistrzostwo Europy, wcześniej został mistrzem świata.



Wydaje się najpoważniejszym rywalem Rinera w walce o złoto w Tokio.