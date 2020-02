Dziesięcioletnia dominacja olbrzyma przerwana. "Cała Francja jest w szoku"

Teddy Zwycięzca wraca. "Brakowało mi adrenaliny" Karierę po 18... czytaj dalej » Riner w czerwcu ubiegłego roku wznowił zawieszoną na 18 miesięcy karierę. Potem startował w bardzo niewielu imprezach. We francuskiej stolicy od początku nie miał łatwej drogi. Widać było, że mierzący 204 centymetry wzrostu mistrz nie czuje się najlepiej.

Znakomita kontra Azjaty

W pierwszych dwóch rundach dopiero po dogrywkach wygrywał z Węgrem Richardem Sipoczem i Austriakiem Stephanem Hegyi.

W starciu o ćwierćfinał 30-letni zawodnik zmierzył się z pięć lat młodszym Kagurą. W tym pojedynku o ostatecznym rezultacie także decydował dodatkowy czas walki, a więc tzw. golden score. Dużo niższy od rywala Japończyk okazał się lepszy.

Riner próbował powalić przeciwnika techniką uchi-mata-sukashi, a Azjata znakomicie go skontrował. Stało się to po 40 sekundach dogrywki.

To pierwsza porażka znakomitego francuskiego zawodnika od 13 września 2010 roku. W finale Drużynowych Mistrzostw Świata w Tokio przegrał wówczas z innym Japończykiem Daikim Kamikawą.

Przegrał i czuje ulgę

Riner należy do najwybitniejszych judoków w historii. W igrzyskach olimpijskich zwyciężał w Londynie w 2012 roku i w Rio de Janeiro w 2016 roku. Z kolei w mistrzostwach świata zdobył aż dziesięć złotych medali, w tym osiem w wadze +100 kg. Na igrzyskach w Pekinie (2008) sięgnął po brąz.

Do tej pory trzy razy mistrzem olimpijskim w tym sporcie był tylko Japończyk Tadahiro Nomura (60 kg), który triumfował w 1996, 2000 i 2004 roku. "Cała Francja jest w szoku" - napisano na twitterze imprezy w Paryżu.



History is made!! After 154 consecutive victories over the course of 10 years Kageura Kokoro is the man to end the reign of Teddy Riner! The whole of France looks on in shock#JudoParis#Judo#Sport#Olympics#Paris#Francepic.twitter.com/mqj3Jn9man — #JudoParis (@Judo) February 9, 2020





- Tym razem skończę zawody bez medalu. To prawda, że czuję się dziwnie, ale to jest cześć gry. Taki jest sport. Są wygrane i przegrane. Teraz muszę wrócić do pracy i dowiedzieć się, co zrobiłem źle. Ważne jest, aby pozostać skupionym do igrzysk w Tokio. Jeśli to by się stało w Japonii to byłbym wkurzony. Lepiej, że przegrałem teraz. Ale też czuję ulgę, że już nikt nie będzie liczył serii moich zwycięstw - powiedział Riner.

W zawodach GS we francuskiej stolicy startują reprezentanci Polski. W repesażach są Beata Pacut (78 kg) i Piotr Kuczera (90 kg). Oboje muszą wygrać po dwie walki, aby zająć trzecie miejsce.

Igrzyska w Tokio potrwają od 24 lipca do 9 sierpnia 2020 roku.