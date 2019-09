Uczestniczył w śmiertelnym wypadku, grozi mu amputacja. Kluczowa operacja kierowcy F2

McLaren zmieni dostawcę silników. Chce nawiązać do sukcesów sprzed lat Od 2021 roku... czytaj dalej » 31 sierpnia podczas wyścigu Formuły 2 o Grand Prix Belgii doszło do tragicznego wypadku. Już na drugim okrążeniu w jednym z zakrętów swojego bolidu nie opanował Anthoine Hubert i uderzył w bandę. Kilka sekund później w stojący w poprzek toru bolid Francuza wpadł rozpędzony Correa.

Wyścig natychmiast został przerwany, a kierowcy w ciężkim stanie trafili do szpitala. Po dwóch godzinach od wypadku Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) poinformowała o śmierci 22-letniego Francuza.

Szczęście w nieszczęściu

Correa miał więcej szczęścia i został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. W wyniku wypadku kierowca doznał skomplikowanych złamań kończyn dolnych. Ucierpiały również jego płuca i kręgosłup.

Kilka dni temu Amerykanin z ekwadorskimi korzeniami odzyskał przytomność, a stan jego zdrowia cały czas się poprawia. Na początku Correa przebywał w klinice w belgijskim Liege, a obecnie jest w specjalistycznym szpitalu w Londynie.

10 godzin nadziei

W niedzielę czeka go skomplikowana operacja, która ma zminimalizować ryzyko amputacji dolnej części prawej nogi. Cały zabieg może potrwać nawet 10 godzin i będzie kluczowy dla przyszłości Amerykanina.

"Niedzielna operacja będzie miała decydujące znaczenie dla przyszłości Juana. Po raz pierwszy od czasu wypadku (ze względu na inne urazy - przyp. red.) lekarze będą mieli pełny dostęp do ran w dolnej części jego prawej nogi. Będą w stanie ustalić rzeczywisty poziom obrażeń kości piszczelowej, kostki i stopy. Podczas operacji będą starali się uratować to, co jest do uratowania i usunąć to, co jest do usunięcia, aby przywrócić prawą nogę do jak najlepszego stanu. Chirurdzy są najlepsi w swojej dziedzinie. Zaproponowali mu amputację prawej stopy, ale Juan nie przystał na to. Wybrał operację, choć wie z jakimi konsekwencjami to się wiąże" – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie wydanym przez rodzinę kierowcy.

Correa, wnuk byłego prezydenta Ekwadoru Rodrigo Borji, ma zaledwie 20 lat i w tym roku dopiero zadebiutował w F2. Rozwojowi jego talentu bacznie przyglądały się zespoły Formuły 1 na czele z Alfą Romeo. Zespół z Hinwil zorganizował nawet specjalne testy, podczas których kierowca mógł sprawdzić się w bolidzie F1.