Pierwsza taka reprezentacja w Europie. "Nie robimy tego tylko dla siebie"

Dziewczyny z atomową energią. Pierwsze takie spotkanie ampfutbolistek w Europie W sumie... czytaj dalej » W zeszły weekend w Warszawie odbyło się pierwsze międzynarodowe zgrupowanie ampfutbolistek (kobiety po amputacji nogi, grające w piłkę nożną, wspomagając się kulami). Wzięło w nim udział dziewiętnaście dziewczyn, w tym czternaście z Polski. Były też zawodniczki z Anglii, Niemiec czy Hiszpanii.

- To prawda, jeszcze nie mamy z kim grać - mówił na antenie TVN24 Matusik, koordynator kobiecej kadry Polski w amp fubolu, pierwszej takiej w Europie.

"Dziewczyny mają niesamowitą energię"

- Zgrupowanie w Warszawie miało na celu, żeby dziewczyny, które do nas przyjechały z Anglii, Niemiec czy Hiszpanii, wróciły do swoich krajów i próbowały stworzyć kobiece drużyny ampfutbolowe. Na szczęście na świecie takie zespoły powoli powstają, obecnie jest ich około jedenastu - dodał.

- Jak się trafia do takiej drużyny? To było strasznie trudne - śmiała się Ożga. - Łukasz i nasz trener Grzesiek Skrzeczek zajęli się selekcją. Krok po kroku to wszystko się rozwijało. Trzeba było użyć odpowiednich argumentów. Łukasz opowiadał, że będziemy pisać historie i myślę, że sporą część dziewczyn to przekonało, że jesteśmy pierwszą kobiecą drużyną w Europie - stwierdziła zawodniczka kadry.

Ożga zaznaczyła, że atmosfera w reprezentacji jest bardzo dobra. - Nie ma spięć, choć każda z nas ma zupełnie inny charakter, ale fajnie się uzupełniamy. Dziewczyny mają niesamowitą energię. Mimo że pod względem technicznym jak na razie jesteśmy nienajlepsze, to dla samej atmosfery warto przyjechać na zgrupowanie - opowiadała w TVN24.

Reprezentantka Polski dodała, że przykładem dla niej i jej koleżanek jest osiągająca międzynarodowe sukcesy męska kadra amp futbolu i przede wszystkim Marcin Oleksy, niedawny zdobywca Bramki Roku w plebiscycie FIFA.

"Uczymy od podstaw"

- Wychodzimy z amp futbolem w świat. To jest bardzo ważne. Nie robimy tego tylko dla siebie, żeby coś sobie udowodnić - podkreśliła Ożga.

Jakie plany ma kobieca kadra w amp futbolu? - Na najbliższe miesiące to treningi. Chcielibyśmy w tym roku zagrać pierwszy oficjalny mecz. To też zależy od dziewczyn, które muszą przepracować odpowiednią ilość godzin na murawie. Tak naprawdę większość zawodniczek, które pojawiły się w kadrze, wcześniej w ogóle nie miały styczności z piłką nożną, więc uczymy się tego wszystkiego od podstaw. Żeby dziewczyny wyszły na mecz, miały z tego przyjemność, musimy wejść na odpowiedni poziom i dopiero wtedy pozwolić na rywalizację z innymi - powiedział Matusik.

- Na razie mamy dziewiętnaście dziewczyn na naszej liście i jej nie zamykamy. Zachęcamy wszystkie kobiety, które chciałby spróbować swoich sił w amp futbolu - dodał.