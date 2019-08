Sędzia został uderzony piłką w głowę. Po miesiącu zmarł

Ostatniego dnia zgrupowania poszły pływać. Nie żyją mistrzyni i wicemistrzyni świata Rzuciła się, aby... czytaj dalej » Nieco ponad miesiąc temu doświadczony arbiter sędziował amatorskie zawody w hrabstwie Pembrokeshire w zachodniej Walii. Spotkanie toczyło się w ramach rozgrywek Pembrokeshire County Division 2, a naprzeciwko siebie wybiegły drużyny Pembroke i Narbeth.

W jednej z akcji Williams został niefortunnie trafiony piłką w głowę.

"Był świetnym facetem"

Na miejscu momentalnie pojawiły się służby ratunkowe, a 80-latek został przetransportowany do szpitala w Cardiff. Już tam zapadł w śpiączkę.

Nieco ponad dwa tygodnie później, dokładnie 1 sierpnia, trafił do placówki w Haverfordwest, gdzie w czwartek zmarł.

"John odszedł dziś rano. Przy jego łóżku była rodzina. Nasze myśli są z jego żoną Hilary oraz synami" - napisano na profilu twitterowym Pembrokeshire Cricket.

- Był prawdziwym gentlemanem. Poświęcił naszemu sportowi niesamowicie dużo czasu. To bardzo smutna wiadomość. Był świetnym facetem, nie ma takich wielu - stwierdził z kolei Robert Simons, który w feralnym meczu pełnił rolę drugiego sędziego.