Matka zmyśliła historię, by wyjaśnić synowi ucieczkę z Mariupola. Finał jak z amerykańskiego filmu

Leżący we wschodniej Ukrainie, w obwodzie donieckim, Mariupol jest jednym z tych miast, które w największym stopniu doświadczyły rosyjskiej inwazji. Według informacji przekazanych na początku czerwca przez mera Wadyma Bojczenkę około 22 tysięcy mieszkańców tego miasta zostało zamordowanych przez okupanta.

Otrzymał czapkę, koszulkę i pas

Wiceszef MSZ o Rybusie i pozostaniu w Rosji. "Chodzi o duże, krwawe pieniądze" Wiceszef MSZ... czytaj dalej » 19-letniemu Miszy Rohozynowi udało się uciec w marcu, po tym jak blok, w którym mieszkał z rodziną, został zbombardowany. Wszystko dzięki jego mamie Lianie, która wpadła na pomysł, by nastolatka nierozumiejącego sytuacji zmotywować do ucieczki, mówiąc mu, że na końcu ich podróży, powita ich wielki idol Miszy, John Cena. Ustaleń takich nie było, Liana wymyśliła tę historię, by nakłonić Miszę do podróży.

Rohozynowie w maju dotarli do ośrodka dla uchodźców w holenderskim Huizen. Ku dużemu rozczarowaniu 19-latka z zespołem Downa, Cena, którego plakaty miał na łóżkiem, na miejscu go nie przywitał.

- Kiedy przeczytałem historię Miszy i jego mamy, dotknęła mnie - stwierdził Cena, który z obowiązkami zawodowymi przebywa aktualnie w Holandii. - Mając trzy dni wolnego i będąc godzinę lotu od nich, podjąłem decyzję, że lecę. To było wyjątkowe popołudnie z układaniem klocków i jedzeniem ciasta. Poznałem nowych przyjaciół - mówił o spotkaniu.

Na filmie opublikowanym przez organizację WWE widać, jak sportowiec ściska Miszę i wręcza mu swoją czapkę, koszulkę z napisem "nigdy się nie poddawaj" oraz mistrzowski pas.

- Wytrwałość Miszy jest niezwykła. Te słowa nigdy się nie poddawaj są potężne. Misza i jego mama są tego przykładem. To była cudowna cudowna przygoda, podczas której poznałem przyjaciela. Dziękuję mu, że dodał mi sił - powiedział Cena.