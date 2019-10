Mistrzowskie plany Jędrzejczyk w UFC. "Wrócił we mnie ogień"

32-letnia Jędrzejczyk ostatnio wygrała z Amerykanką Michelle Waterson w walce na gali UFC Fight Night 161 w Tampie na Florydzie. Pojedynek trwał pięć rund, po których sędziowie jednomyślnie orzekli zwycięstwo Polki.



Jędrzejczyk obrała kurs na walkę o tytuł. Zwycięstwo okupiła złamaniem kości w stopie Joanna... czytaj dalej » Już w pierwszej rundzie Jędrzejczyk mocno zaatakowała, a jeden z ciosów trafił rywalkę w nos, który zaczął krwawić. Później kontrolowała pojedynek, mimo że od końca drugiej rundy dokuczała jej kontuzja prawej stopy. Kolejne odsłony były tylko potwierdzeniem dominacji Polki.

Jędrzejczyk: jestem w grze

- Waterson traciła kondycję od drugiej lub trzeciej rundy. Niebezpiecznie zrobiło się później, gdy "zaszła" mi na plecy, ale zachowałam spokój. Przyjęłam neutralną pozycję, fajnie zaznaczałam końcówki rund. Wrócił we mnie ogień, znów łączę kombinacje ciosów. Rywalki nie wiedzą, czego się po mnie spodziewać. Wysłałam w ten sposób wiadomość zawodniczkom z wagi słomkowej, że jestem w grze - mówiła Jędrzejczyk przed kamerą TVN24.



- Najtrudniejsze są przygotowania, to poświęcenie, bo ciężka praca trwa przez kilka tygodni. Do tego z dala od rodziny, trenuję przecież w Stanach Zjednoczonych. Dieta, odżywianie, odnowy biologiczne i trening, trening, trening. Nigdy nie lekceważę przeciwniczek. Wiedziałam, że Waterson pokaże się z jak najlepszej strony, bo było to jej być albo nie być - dodała.



Dla Jędrzejczyk była to pierwsza walka w tym roku. Po raz ostatni zaprezentowała się kibicom na gali w Toronto w grudniu 2018. Wówczas przegrała w starciu o pas wagi muszej z reprezentantką Kazachstanu Walentiną Szewczenko. Teraz wróciła do wagi słomkowej, czyli kategorii, gdzie jeszcze dwa lata temu była absolutną mistrzynią.

Oglądaj Wideo: tvn24 Jędrzejczyk: wrócił we mnie ogień

Może odzyskać pas

McGregor złożył życzenia i zaprosił do walki. "Gaża na cele charytatywne" Wiele wskazuje,... czytaj dalej » Po pokonaniu Waterson Polka prawdopodobnie będzie mogła walczyć o pas w wadze słomkowej, który obecnie jest w posiadaniu Weili Zhang.



- Mogę powiedzieć, że wróciłam. Przez ostatnie dwa lata przechodziłam przez trudne sytuacje w życiu, które odbijały się na mojej karierze. W końcu atmosfera się oczyściła. Mam wokół siebie wspaniałych ludzi i nowy management. Wszyscy na tym statku płyniemy w jednym kierunku - wyznała Jędrzejczyk.



- Był okres, że nienawidziłam sportu, tych jałowych przygotowań i całej tej otoczki. A chwilę po walce z Waterson powiedziałam, że chcę jak najszybciej wrócić do USA i trenować, żeby powalczyć o pas - skwitowała.



Polka była mistrzynią amerykańskiej organizacji UFC od marca 2015 roku do listopada 2017 roku, w tym czasie tytuł obroniła aż pięć razy.