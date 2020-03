Rywalka Jędrzejczyk pokazała środkowy palec kibicom. "Krzyczeli coś o koronawirusie"

7.1 - W marcu Joanna Jędrzejczyk zmierzy się z Chinką Weili Zhang, w pojedynku, którego stawką będzie pas mistrzowski federacji UFC w kategorii słomkowej. Polka opowiedziała, na co musi szczególnie uważać i zdradziła, co będzie jej atutem.

Do wydarzeń doszło w czwartek, podczas treningu medialnego. W pomieszczeniu zgromadziło się kilkadziesiąt osób - przedstawiciele obu zawodniczek, dziennikarze, fotoreporterzy, ale też kibice.

Chinka prezentowała właśnie swoje umiejętności. W pewnym momencie, gdy znalazła się tuż przed grupą osób trzymającą polską flagę, wystawiła w jej kierunku środkowy palec. Potem, jakby nigdy nic, wróciła do swoich obowiązków.



Słabe zachowanie Zhang... ”Środkowy palec” wycelowany w polskich kibiców.... #UFC248pic.twitter.com/F5dXI1B03R — Przemek Kosiński (@PrzemekMMA) March 5, 2020

Zachowanie rywalki skomentowała na późniejszej konferencji prasowej Jędrzejczyk. Polka użyła ostrych słów. Według niej Chinka wykazała brak szacunku dla "polskiej nacji".

- Zamknę ci gębę tymi pięściami – odgrażała się.

Kowalkiewicz przeszła operację koszmarnie kontuzjowanego oka. "Czuję się naprawdę dobrze" Karolina... czytaj dalej » Obóz Zhang bronił swoją zawodniczkę twierdząc, że ta była przez kibiców prowokowana.

- Cokolwiek Joanna mówiła o Weili i braku szacunku dla polskich fanów jest zmyślone. To ci ludzie wykazali się brakiem szacunku, krzycząc w jej kierunku coś o koronawirusie. Ochrona była tego świadoma i zainterweniowała - napisał Brain Butler, menedżer Chinki.

Chce znów mieć pas

Walka w oktagonie UFC w Las Vegas odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę. Jędrzejczyk będzie starała się wydrzeć z rąk Zhang pas mistrzowski wagi słomkowej.

Polka straciła tytuł w 2017 roku, gdy przegrała przez nokaut z Amerykanką Rose Namajunas.

- Dość dużo zawirowań jest w wadze słomkowej w UFC. Odkąd straciłam pas w listopadzie 2017 roku, mamy już trzecią mistrzynię i to chyba czas, abym wróciła do posiadania tego tytułu mistrzowskiego i przywiozła pas do Polski - mówiła TVN24 przed wylotem do Stanów Zjednoczonych.