Jędrzejczyk chce zdobyć pas z pomocą McGregora. "Wspieramy się i motywujemy"

7.1 - W marcu Joanna Jędrzejczyk zmierzy się z Chinką Weili Zhang, w pojedynku, którego stawką będzie pas mistrzowski federacji UFC w kategorii słomkowej. Polka opowiedziała, na co musi szczególnie uważać i zdradziła, co będzie jej atutem.

Jędrzejczyk powalczy o tytuł. "Czas zabrać mój pas z powrotem do domu" 7 marca 2020 roku... czytaj dalej » Zhang (20-1) dość niespodziewanie wywalczyła tytuł w sierpniu 2019 roku, pokonując faworyzowaną Brazylijkę Jessicę Andrade. Choć w licznych wywiadach dawała do zrozumienia, że Jędrzejczyk nie zasługuje na walkę o pas i woli się zmierzyć z inną przeciwniczką, to federacja UFC - z jej szefem Daną White'em na czele - była innego zdania. Panie zmierzą się ze sobą 7 marca w hali T-Mobile Arena na gali UFC 248.

Musi uważać na potężne ciosy

Jędrzejczyk wierzy, że pas ponownie zmieni właścicielkę i znajdzie się na jej biodrach. Polka straciła tytuł w 2017 roku, gdy przegrała przez nokaut z Amerykanką Rose Namajunas.

- Dość dużo zawirowań jest w wadze słomkowej w UFC. Odkąd straciłam pas w listopadzie 2017 roku, mamy już trzecią mistrzynię i to chyba czas, abym wróciła do posiadania tego tytułu mistrzowskiego i przywiozła pas do Polski - powiedziała.

- Zhang i Jessica Andrade są bardzo podobnymi zawodniczkami. Są krępe, bardzo muskularne, lubią iść do przodu i rzucać okrężne ciosy. One są niebezpieczne, takie uderzenia często kończą się knockdownem lub nokautem, także będę musiała na to uważać - przyznała.

Zwieńczenie kariery

Co powinno być atutem Jędrzejczyk? - Doświadczenie w walkach pięciorundowych, moja kondycja, dystans, zasięg rąk i kopnięć oraz praca przy siatce - to wszystko jest po mojej stronie - zapewnia.

- Mam pełen szacunek do rywalki, Zhang jest moim największym sportowym wyzwaniem i to ona jest mistrzynią, ona na ten moment jest najlepsza na świecie - podkreśla Polka, która w MMA może pochwalić się bilansem 16 zwycięstw i 3 porażek.

Jędrzejczyk jest pewna wygranej. - Wiem, że ten sukces, który odniosę, będzie cenniejszy niż moje pozostałe zwycięstwa. Będzie to naprawdę zwieńczenie mojej kariery. Dołożę wszelkich starań, żeby być w jak najlepszej formie - dodała.

Zanim Jędrzejczyk stoczy pojedynek z Zhang, w klatce pojawi się największa gwiazda UFC i zarazem jeden z najbardziej rozpoznawalnych sportowców ostatnich lat Conor McGregor (21-4). Jego przeciwnikiem 18 stycznia na UFC 246 będzie Amerykanin Donald Cerrone (36-13). Pojedynek odbędzie się w kategorii półśredniej, w której do tej pory szło Irlandczykowi ze zmiennym szczęściem - najpierw przegrał przez duszenie, a później zwyciężył po pięciorundowym boju w rewanżu z Nate'em Diazem.

- Martwiłam się, że może ponownie nie podołać w tej wyższej kategorii wagowej, ale patrząc na to, co pokazuje w mediach społecznościowych, co piszą w mediach, to raczej niepotrzebnie. Może odnieść naprawdę duży sukces (w tej kategorii) - zwróciła uwagę Polka.

- "Cowboy" Donald Cerrone jest bardzo dobrym i lubianym zawodnikiem w UFC. Szykuje się ciekawy pojedynek. Uwielbiam obu panów, ale wierzę w powrót Conora. Gdzieś się wspieramy, motywujemy nawzajem, ostatnio nawet pisaliśmy i Conor mi wysłał wiadomość "Joanna przyszły rok jest nasz". Napisał, że w 2020 roku on i ja będziemy mistrzami. Musimy tego dotrzymać, dołożę wszelkich starań - zakończyła Jędrzejczyk.