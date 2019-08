"Najszybsza kobieta na czterech kółkach" nie żyje. Zginęła podczas próby bicia rekordu

Do wypadku doszło we wtorek 27 sierpnia na pustyni Alvord w południowo-wschodnim Oregonie. Auto Combs uległo awarii, a ona sama zginęła na miejscu. 39-latka próbowała bić należący do niej samej rekord prędkości osiągnięty na lądzie.

Prowadziła "Pogromców mitów"

"Najszybsza kobieta na czterech kółkach", jak ją nazywano, pierwszy rekord ustanowiła w 2013 roku, kiedy osiągnęła prędkość 640 km/h. W październiku 2018 jeszcze wyśrubowała wynik 777 km/h.

"Największym marzeniem Jessi było zostanie najszybszą kobietą świata, marzeniem, które goniła od 2012 roku i którego nie bała się z wielką odwagą urzeczywistniać. Opuściła ten świat, jadąc szybciej niż jakakolwiek inna kobieta" - napisano w oświadczeniu opublikowanym przez rodzinę Combs.

Jako pierwszy o śmierci 39-latki poinformował jej kolega z zespołu North American Eagle Supersonic Speed Challenger i wieloletni przyjaciel Terry Madden. "Niestety straciliśmy ją w potwornym wypadku. Byłem na miejscu pierwszy i uwierzcie mi - zrobiliśmy wszystko, by ją uratować" - napisał w mediach społecznościowych.

Combs, równie mocno co prędkość, kochała telewizję. I to właśnie między te dwie pasje dzieliła czas. Prowadziła takie programy, jak: "Overhaulin'", "All Girls Garage" czy lepiej znany w Polsce "Pogromcy mitów".

"Wchodzenie w linię ognia może wydawać się szalone. Ale ci, którzy to robią, osiągają wielkie rzeczy. Ludzie mówią mi: jesteś zwariowana, ja odpowiadam: dziękuję" - pisała Combs jeszcze kilka dni temu w mediach społecznościowych.