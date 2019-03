Efedryna w organizmie. Medalista mistrzostw świata zawieszony

Japońska federacja zapewniła, że 27-letni zawodnik został ukarany zaraz po tym, jak przeprowadzone u niego badanie wykazało, że przyjął efedrynę. Próbka B potwierdziła obecność zabronionej substancji w jego organizmie.



Podczas MŚ w Hangzhou stanął na najniższym stopniu podium w rywalizacji na 100 i 200 m stylem zmiennym. W drugiej z tych konkurencji siódme miejsce zajął wówczas Jan Świtkowski. Azjata na 200 m st. zmiennym zajął też czwarte miejsce podczas igrzysk w Rio de Janeiro.

Kolejny Japończyk na dopingu

W związku z zawieszeniem przez rodzimą federację nie wystąpi w kwietniowych mistrzostwach kraju, które będą też kwalifikacjami do lipcowych mistrzostw globu.



To drugi w ostatnich latach skandal dopingowy z czołowym japońskim pływakiem w roli głównej. W marcu 2018 roku przyłapany został Junya Koga. Złoty medalista MŚ na 100 m st. grzbietowym z 2009 roku w listopadzie złożył apelację do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie.