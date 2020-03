Japończycy trzymają się terminów. Wysłali pusty samolot po ogień olimpijski

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Samolot, który ma przewieźć ogień olimpijski wyleciał do Aten z lotniska Haneda International w Tokio. Każda sekunda IO w Tokio 2020 do zobaczenia tylko w Eurosporcie - w telewizji i Eurosport Playerze!

Samolot wyleciał z Tokio do Aten po ogień olimpijski

Mistrzyni olimpijska poruszona decyzją MKOl. "Narażają nasze zdrowie" Decyzja... czytaj dalej » Pierwotnie do Aten mieli się udać przewodniczący komitetu organizacyjnego igrzysk Yoshiro Mori oraz minister ds. olimpijskich Seiko Hashimoto. W ich zastępstwie ogień odbierze ambasador Japonii w Grecji.

Termin bez zmian: 24 lipca

Do Japonii ogień ma dotrzeć w piątek w towarzystwie oficjeli niższego szczebla, którzy do Grecji udali się na ubiegłotygodniową ceremonię jego zapalenia w Olimpii. Odbyła się on bez udziału widzów i również lądowanie w bazie lotniczej Matushima ma być pozbawione wyjątkowej oprawy.

Pandemia koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan, skąd rozprzestrzeniła się na cały świat. Do tej pory odnotowano około 200 tys. przypadków i nieco ponad 8 tys. zgonów zakażonych wirusem.

Mimo problemów Japończycy wciąż zakładają, że igrzyska rozpoczną się zgodnie z planem, czyli 24 lipca.

Transmisje z Tokio w Eurosporcie i Eurosport Playerze.