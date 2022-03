Historyczne osiągnięcie Dudy. Zagra w półfinale

Nie tylko w Tokio Polacy zdobywają mistrzowskie tytuły. Jan-Krzysztof Duda w czwartek wygrał szachowy Puchar Świata. Polak pokonał Rosjanina Siergieja Kariakina i w ten sposób przeszedł do historii.

Arcymistrz Jan-Krzysztof Duda po wygranej z Rosjaninem Siergiejem Karjakinem w rewanżowej partii finału został pierwszym w historii polskim triumfatorem turnieju o Puchar Świata w szachach. - To jest prawie jak sen - ocenił swój wielki sukces 23-letni zawodnik.

Arcymistrz zawieszony za popieranie Putina. "Podłe zachowanie. Nie dziwię się" Rosyjski... czytaj dalej » W półfinale zmierzy się z najlepszym po pierwszej fazie turnieju, mieszkającym w USA Wietnamczykiem Liem Quang Le, który wyeliminował Czecha Davida Navarę 2,5:1,5.

W drugiej parze o występ w finale walczyć będą zwycięzca ubiegłorocznego cyklu, norweski mistrz świata Magnus Carlsen, który pokonał Amerykanina Hansa Niemanna 2,5:0,5 oraz Chińczyk Ding Liren, dzięki ćwierćfinałowej wygranej z Holendrem Jordenem van Foreestem 2,5:0,5.

Błyskawiczne zwycięstwo. Duda ma upragniony półfinał

Środowy mecz Dudy z Hiszpanem zakończył się najszybciej ze wszystkich pojedynków. Arcymistrz z Wieliczki wygrał dwie pierwsze partie i do awansu wystarczył mu remis w trzeciej.

Tym samym Polak po raz pierwszy w historii swoich występów w CCT awansował do czołowej czwórki. W ubiegłym roku trzykrotnie grał w ćwierćfinale, ale musiał uznać wyższość Amerykanina Wesleya So, Lirena i Carlsena. W pierwszym turnieju tegorocznego cyklu nie awansował do czołowej ósemki, zajmując ostatecznie 13. miejsce.

Źródło: Newspix Jan-Krzysztof Duda zagra w półfinale

W Charity Cup decyzją organizatorów z Play Magnus Group nie występują szachiści z Rosji. W pierwszej tegorocznej edycji wystartowało ich czworo, a Jan Niepomniaszczi awansował do finału, w którym przegrał z Carlsenem. Trwającej imprezie towarzyszy akcja zbierania funduszy dla Ukrainy, zaatakowanej przez rosyjskich agresorów. Śledzący rywalizację internauci mogą wpłacać środki na specjalny fundusz UNICEF, wspierający akcję humanitarną na rzecz tego kraju.

Druga edycja Meltwater Champions Chess Tour, czyli szachowej Ligi Mistrzów, z sumą nagród 1,6 mln dolarów, składa się z dziewięciu imprez.

W czwartkowym półfinale arcymistrzowie rozegrają mecze składające się z czterech partii. Zwycięzców czeka dwudniowa rywalizacja finałowa (po cztery partie).

Cały cykl zakończy się 20 listopada i po raz drugi wyłoni najlepszego szachistę sezonu w rywalizacji online.