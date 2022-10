Stalowe nerwy Dudy. Wygrał prestiżowy turniej szachowy

W programie "Okno na sport" szachista Jan-Krzysztof Duda opowiedział o swoich początkach z tą dyscypliną. "Okno na sport" od poniedziałku do piątku o godzinie 18 w Eurosporcie 1 i mediach społecznościowych stacji.

Arcymistrz Jan-Krzysztof Duda po wygranej z Rosjaninem Siergiejem Karjakinem w rewanżowej partii finału został pierwszym w historii polskim triumfatorem turnieju o Puchar Świata w szachach. - To jest prawie jak sen - ocenił swój wielki sukces 23-letni zawodnik.

W regularnych czteropartiowych meczach finałowych w czwartek Polak wygrał 3:1, nazajutrz lepszy był rywal 2,5:0,5 i do wyłonienia zwycięzcy konieczne były dodatkowe partie.



Arcymistrz z Wieliczki, najlepszy po 15 rundach pierwszej fazy turnieju, który w półfinale wyeliminował mistrza świata i lidera cyklu CCT Norwega Magnusa Carlsena, w ostatnim dniu rywalizacji zafundował sobie i kibicom dodatkowe emocje.

Przed nim już tylko Carlsen

Podejrzewają go o oszustwo, zażądał wielomilionowego odszkodowania Najlepszą obroną... czytaj dalej » W pierwszej piątkowej partii z wyżej notowanym w światowym rankingu najlepszym szachistą Azerbejdżanu, grając białymi, był bliski zwycięstwa. Mając hetmana w zamian za wieżę i piona oraz lepszą pozycję, w 28. posunięciu popełnił niedokładność, która kosztowała go przegraną w wygranej - wydawałoby się - partii. Kolejną, czarnymi, także przegrał.



W tej sytuacji, żeby uniknąć porażki w meczu rewanżowym i konieczności dogrywki, musiał wygrać dwa pozostałe pojedynki. Trzeci już po minucie gry i 14 posunięciach zakończył się remisem i konieczne było rozegranie dwóch dodatkowych partii szachów błyskawicznych w tempie 5 minut plus 3 sekundy.



Duda, aktualny wicemistrz świata w tego rodzaju rywalizacji, wykazał dużą odporność nerwową. Zdołał otrząsnąć się po niepomyślnym dla siebie początku meczu rewanżowego i w dodatkowych pojedynkach dwukrotnie pokonał rywala.



Za zwycięstwo w turnieju otrzymał 25 tys. dolarów. W pierwszej fazie za osiem zwycięstw i cztery remisy zarobił siedem tysięcy. W klasyfikacji CCT awansował na drugą pozycję, za Carlsenem.

Pierwszy wygrany turniej rangi regular

Najlepszy polski szachista po raz pierwszy w tegorocznym cyklu wygrał turniej rangi regular. W marcu w Charity Cup wystąpił w finale, gdzie przy remisie 1:1, przegrał z Carlsenem 0:2 po dogrywce. Wystąpił także w dwóch turniejach wyższej rangi, major - w kwietniu triumfował w Oslo Esports Cup, a w sierpniu był piąty w ośmioosobowej stawce w FTX Crypto Cup w Miami (zwyciężył Carlsen, ale Polak pokonał go w piątej rundzie 4:2).



Druga edycja Meltwater Champions Chess Tour, czyli organizowanej przez Play Magnus Group szachowej Ligi Mistrzów, z sumą nagród 1,6 mln dolarów, składa się z dziewięciu imprez. Cykl zakończy się turniejem w San Francisco w dniach 11-20 listopada z udziałem ośmiu czołowych szachistów, na czele z Carlsenem i Dudą, i po raz drugi wyłoni najlepszego arcymistrza sezonu w rywalizacji online.