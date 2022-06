Jan-Krzysztof Duda rozpoczął Turniej Kandydatów od remisu

Jan-Krzysztof Duda wygrał turniej Grand Chess Tour. "Zdarzały mi się wzloty i upadki" Jan-Krzysztof... czytaj dalej » Piątkowa partia 24-letniego arcymistrza z Wieliczki, klasyfikowanego na 16. miejscu w rankingu FIDE, z dwa lata starszym najlepszym szachistą Węgier (nr 8) zakończyła się po 69 posunięciach.

Obydwaj szachiści debiutują w Turnieju Kandydatów.

"Pewne rozczarowanie"

- Eksperci mogli obawiać się przygotowania debiutowego Dudy. Mówiono wielokrotnie, że to jego pięta achillesowa. Tymczasem w pierwszej partii z Rapportem Polak bardzo szybko uzyskał przewagę. Dość zaskakującą, bo rzadko na tym poziomie zdarza się, że jeden z zawodników dostaje tak dużą szansę, jaką dostał Janek. Jest więc pewnym rozczarowaniem, że tej przewagi nie zamienił na punkt - podsumował występ Dudy w arcymistrz Mateusz Bartel, czterokrotny złoty medalista mistrzostw Polski.

- Było kilka momentów, w których mógł zagrać lepiej. Nie były to oczywiste momenty w rodzaju strzału do pustej bramki. Natomiast była to obiecująca sytuacja w polu karnym, z której przy troszkę lepszej dyspozycji Janek był w stanie uzyskać cały punkt. Ostatecznie po długiej walce, najdłuższej partii dnia ma pół punktu. Cóż, turniej jest bardzo długi, wydarzy się w nim jeszcze dużo. Być może w końcowym rozrachunku nie będzie to miało gigantycznego znaczenia, ale trochę szkoda - dodał.

Źródło: Getty Images Arcymistrz Jan-Krzysztof Duda grał z Richardem Rapportem

Wicelider światowego rankingu następnym rywalem Dudy

W sobotę w drugiej rundzie Duda, również białymi, zmierzy się z najlepszym chińskim arcymistrzem, wiceliderem światowej listy Dingiem Lirenem, który przegrał białymi z występującym pod flagą FIDE Rosjaninem Janem Niepomniaszczim.

W pozostałych piątkowych partiach Amerykanin Fabiano Caruana wygra z innym reprezentantem USA Hikaru Nakamurą, a Tejmur Radżabow z Azerbejdżanu zremisował z Alirezą Firouzją z Francji.



Prowadzenie w turnieju objęli Caruana i Niepomniaszczi, czyli szachiści, którzy walczyli z Carlsenem w dwóch ostatnich meczach o mistrzostwo świata.



Amerykanin, który w Turnieju Kandydatów startuje po raz czwarty, tak mówił o strategii na konferencji prasowej przed turniejem: - Najważniejsze to być cierpliwym i nie panikować, nawet jeśli nie zaczynasz od zwycięstw. Dobry początek jeszcze nie gwarantuje zwycięstwa, tak jak nie zapewnia go przesadne dbanie o wygrane na starcie. Cierpliwość i czekanie na swoje szanse - to była zwykle strategia, która przynosiła sukces zwycięzcom w przeszłości. Trzeba pamiętać, że każdy z grających tutaj od dzieciństwa ma jedno marzenie - zostać mistrzem świata.

Turniej Kandydatów w Madrycie potrwa do 4 lipca. Dni przerwy zaplanowano na 20, 24 i 28 czerwca oraz 2 lipca.

Pula nagród wynosi 500 tys. dolarów. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc wzbogacą się o: 48, 36 i 24 tys. dol. Za każde wywalczone pół punktu zawodnicy otrzymują ponadto 3,5 tysiąca USD.

Wyniki 1. rundy:

Jan-Krzysztof Duda (Polska) - Richard Rapport (Węgry) remis

Ding Liren (Chiny) - Jan Niepomniaszczi (FIDE) 0:1

Fabiano Caruana (USA) - Hikaru Nakamura (USA) 1:0

Tejmur Radżabow (Azerbejdżan) - Alireza Firouzja (Francja) remis