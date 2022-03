Porażka Dudy w finale Charity Cup. Carlsen potrzebował dogrywki

W programie "Okno na sport" szachista Jan-Krzysztof Duda opowiedział o swoim idolu. "Okno na sport" od poniedziałku do piątku o godzinie 18 w Eurosporcie 1 i mediach społecznościowych Eurosportu.

W programie "Okno na sport" szachista Jan-Krzysztof Duda opowiedział, jak wyglądają jego treningi. "Okno na sport" od poniedziałku do piątku o godzinie 18 w Eurosporcie 1 i mediach społecznościowych stacji.

W programie "Okno na sport" szachista Jan-Krzysztof Duda wyjawił, jaka jest jego ulubiona figura szachowa. "Okno na sport" od poniedziałku do piątku o godzinie 18 w Eurosporcie 1 i mediach społecznościowych stacji.

Nie tylko w Tokio Polacy zdobywają mistrzowskie tytuły. Jan-Krzysztof Duda w czwartek wygrał szachowy Puchar Świata. Polak pokonał Rosjanina Siergieja Kariakina i w ten sposób przeszedł do historii.

Arcymistrz Jan-Krzysztof Duda po wygranej z Rosjaninem Siergiejem Karjakinem w rewanżowej partii finału został pierwszym w historii polskim triumfatorem turnieju o Puchar Świata w szachach. - To jest prawie jak sen - ocenił swój wielki sukces 23-letni zawodnik.

W programie "Okno na sport" szachista Jan-Krzysztof Duda opowiedział o swoich początkach z tą dyscypliną. "Okno na sport" od poniedziałku do piątku o godzinie 18 w Eurosporcie 1 i mediach społecznościowych stacji.

Jan-Krzysztof Duda rozpoczął walkę w finale. Pierwszy mecz dla utytułowanego rywala Jan-Krzysztof... czytaj dalej » Sobotni drugi mecz finałowy rozpoczął się od porażki grającego białymi Polaka. W tym momencie Carlsenowi do kolejnego triumfu w cyklu wystarczyło zdobyć jeden punkt w trzech pozostałych partiach. Duda, który pierwszy raz w karierze występował w finale CCT, mocno mu to utrudnił.

Jan-Krzysztof Duda zdołał doprowadzić do dogrywki

Arcymistrz z Wieliczki w pięknym stylu wygrał dwie kolejne partie, rozgrywane w tempie 15 minut plus 10 sekund doliczane po każdym ruchu, i stworzył sobie szansę doprowadzenia w finale do dogrywki. Wykorzystał ją, remisując czarnymi czwartą partię, co dało mu zwycięstwo w rewanżowym meczu 2,5:1,5.

Wobec wygranej Carlsena w piątek 2,5:0,5, w myśl regulaminu konieczna była dogrywka, składająca się z dwóch partii w tempie 5 minut plus 3 sekundy.

Dogrywka dla Carlsena

Jej pierwszą partię Duda przegrał czarnymi, w drugiej, grając białymi, także musiał uznać wyższość rywala.

W ubiegłym roku najlepszy polski szachista trzykrotnie grał w ćwierćfinale CCT, ale w tamtych meczach musiał uznać wyższość Amerykanina Wesleya So, Chińczyka Dinga Lirena i Carlsena. W pierwszym turnieju tegorocznego cyklu nie awansował do czołowej ósemki, zajmując 13. miejsce.

Teraz jako finalista zapewnił sobie udział w trzecim turnieju cyklu, wyższej rangi - Major, który odbędzie się w dniach 20-28 kwietnia.

Oglądasz Wideo: tvn24 Jan-Krzysztof Duda: w życiu się nie spodziewałem, że tak wysoko mogę zajść w Pucharze Świata

W Charity Cup decyzją organizatorów z Play Magnus Group nie występowali szachiści z Rosji. W pierwszej tegorocznej edycji wystartowało ich czworo, a Jan Niepomniaszczi awansował do finału, w którym przegrał z Carlsenem.

Marcowej imprezie towarzyszyła akcja zbierania funduszy dla Ukrainy, zaatakowanej przez rosyjskich agresorów. Śledzący rywalizację internauci mogą wpłacać środki na specjalny fundusz UNICEF, wspierający akcję humanitarną na rzecz tego kraju.

Druga edycja Meltwater Champions Chess Tour, czyli szachowej Ligi Mistrzów, z sumą nagród 1,6 mln dolarów, składa się z dziewięciu imprez. Cały cykl zakończy się 20 listopada i po raz drugi wyłoni najlepszego szachistę sezonu w rywalizacji online.