Nie żyje Jan Kowalczyk, jedyny polski mistrz olimpijski w jeździectwie

W Moskwie startujący na koniu Artemor Kowalczyk wywalczył również srebrny medal w konkursie drużynowym. Zdobyte indywidualnie mistrzostwo olimpijskie było pierwszym i wciąż jedynym w historii polskiego jeździectwa.



W igrzyskach brał udział także w 1968 i 1972 roku. Zarówno w Meksyku jak i Monachium startował w konkursie drużynowym i zajmował, odpowiednio, 11. i 12. miejsce.

Bogata kariera