"Mamy to!". Pierwszy Polak powalczy o pas UFC

O niepowtarzalnej szansie poinformował sam zainteresowany. "Mamy to!!! Wielkie podziękowania dla mojej menedżerki, która zrobiła kawał dobrej roboty" - napisał w mediach społecznościowych.



Mamy to!!! #UFC253

Wielkie podziękowania dla mojej menadżerki, która zrobiła kawał dobrej roboty.



I've been waiting for this moment for whole my life.

Huge shoutouts to my manager for getting it done!#LegendaryPolishPowerpic.twitter.com/YDGOi02TFH — Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) August 19, 2020

Rywalem Polaka będzie Dominick Reyes. Walka, która odbędzie się w ramach gali UFC 253, planowana jest 26 września.

Zresztą organizacja UFC też już oficjalnie potwierdziła datę i zawodników, którzy staną w oktagonie.

Stawką pojedynku będzie mistrzowski pas, który do tej pory należał do rywalizującego w wadze półciężkiej Jona Jonesa. Amerykanin postanowił jednak ostatnio przejść do wagi ciężkiej, określanej jako królewska.

"Potwierdzam, że wakuję pas mistrzowski kategorii półciężkiej UFC. Oficjalnie jest on do wzięcia. To była niesamowita podróż" - napisał Amerykanin na Twitterze.

Błachowicz będzie więc pierwszym Polakiem, który powalczy o pas UFC. Przez trzy lata mistrzynią w wadze słomkowej była Joanna Jędrzejczyk. Czy Polak nawiąże do sukcesów "JJ"?

37-latek do tej pory stoczył 34 zawodowe walki. Wygrał 26 z nich, a na dziewięć ostatnich przegrał tylko raz, z Thiago Santosem. Jego najbliższy rywal w grudniu skończy 31 lat. Legitymuje się bilansem: 12 zwycięstw, jedna porażka.

Gala UFC 253 prawdopodobnie odbędzie się w Las Vegas w stanie Nevada.