Nagły zwrot akcji w trzeciej rundzie. Ważna wygrana Błachowicza w Las Vegas

Błachowicz na to starcie czekał od października ubiegłego roku. Wówczas, po jednej udanej obronie pasa, stracił go po przegranej z Gloverem Teixeirą. Nie ukrywał, że chce czym prędzej odzyskać tytuł mistrza UFC w wadze półciężkiej.

Sędzia nie miał wyjścia

Walka w Las Vegas rozpoczęła się od mocnych ataków z obu stron. Po jednym z ciosów Rakicia na twarzy naszego zawodnika pojawiło się rozcięcie i krew. W drugiej rundzie Polaka czekał kolejny trudny sprawdzian, gdy przeciwnik sprowadził go do parteru, ale i to przetrwał.

W trzeciej doszło do niespodziewanej sytuacji. Austriak kontrolował pojedynek, tymczasem, nieatakowany, nagle upadł na matę z kontuzją, trzymając się za nogę.

Sędzia nie miał wyjścia i musiał przerwać pojedynek, co oznaczało wygraną Polaka.

Źródło: Getty Images Na twarzy Błachowicza szybko pojawiła się krew



Kolejna walka o tytuł?

Pokonując Austriaka, nasz zawodnik powiększył swoje szanse na kolejną walkę o tytuł. Już wcześniej zapowiadał, że w przypadku wygranej liczy na ponowną walkę z Teixeirą.

- Liczę, że wygra najbliższą walkę, nie zakończy kariery i da mi rewanż - mówił. 42-letni Teixeira swój pojedynek z pretendentem Jirim Prochazką stoczy na czerwcowej gali UFC 275 w Singapurze.