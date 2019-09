Nagła śmierć amerykańskiego judoki. Tydzień po 24. urodzinach

Niespełna miesiąc temu Hatton rywalizował w mistrzostwach świata w Tokio w kategorii do 81 kg. Medalu nie zdobył, ale przez fachowy serwis judoinside.com określany był mianem najlepszego judoki w Stanach Zjednoczonych.

Urodzony na Manhattanie zawodnik pierwsze kroki w sporcie stawiał w Greenfield pod Nowym Jorkiem. "Judo Jack", jak go nazywano, był wielokrotnym mistrzem kraju, dwukrotnym złotym medalistą Igrzysk Panamerykańskich i największą amerykańską nadzieją na medal przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio.

Jak informują amerykańskie media, zmarł nagle ledwie tydzień po swoich 24. urodzinach. Oficjalnej przyczyny śmierci nie podano.

"Moje serce jest złamane"

"Pozostawił niezatarty ślad wśród wszystkich, którzy mieli przyjemność go znać i nigdy nie zostanie zapomniany" - napisano w oświadczeniu tamtejszej federacji.

Kondolencje rodzinie i przyjaciołom zmarłego złożył też prezes amerykańskiej federacji Judo, Marius Vizer. "Jestem głęboko poruszony śmiercią Jacka Hattona. W imieniu związku przekazuje kondolencje rodzinie i przyjaciołom zmarłego" - napisał w mediach społecznościowych.



I'm deeply moved by the sudden death of @USAJudo international Jack Hatton. On behalf of @Judo I send my sincere condolences and wishes to USA Judo and Jack's family and friends. — Marius Vizer (@MariusVizer) September 25, 2019





Odejście Hattona skomentował także obecny mistrz świata Sagi Muki, który w drodze po tytuł pokonał m.in. właśnie Amerykanina. "Był jednym z najlepszych w swoim kraju i czołowym zawodnikiem w kategorii do 81 kilogramów. To przykre słyszeć o jego śmierci, mam nadzieję, że jest w lepszym miejscu. Stoczyłem z nim trudną walkę. Moje serce jest złamane" - oznajmił Izraelczyk.