Kałasznikow nagrodą za dobry mecz. "Jeśli źle zagramy, rozstrzelają nas z niego"

Przypadku w tym nie ma. Iżstal - zespół ligi WHL, czyli drugiego poziomu rosyjskich rozgrywek, wielkich sukcesów dotąd nie osiągnął. Od lat wizytówką Iżewska jest za to prężnie działający koncern zbrojeniowy.

To tam po II wojnie światowej zapoczątkowano produkcję rozsławionego później na cały świat karabinu automatycznego AK, czyli popularnego kałasznikowa.

Wystrzałowa nagroda

Czołg przed stadionem w Serbii. "Świętują jedną z najgorszych zbrodni w naszej historii" "Chorobliwa... czytaj dalej » Jeden z takich egzemplarzy pojawił się w szatni Iżstalu po wygranym 3:2 spotkaniu z Czełmietem Czelabińsk. Dumnie z bronią zaprezentował się trener Ramił Sajfulin, czym wyraźnie rozbawił zespół. - Mamy zabierać go na mecze wyjazdowe? - zapytał od razu jeden z graczy. - Jakoś damy radę, w razie czego zrobimy drewnianą replikę - odpowiedział mu szkoleniowiec.

- Panowie, podobnie jak wiele zespołów, wprowadzamy swoją tradycję - przeszedł do sedna Sajfulin. - Od dziś po meczach wybieramy najlepszego zawodnika. Ten będzie mianował następnego, przekazując mu karabin. Żenja Orłow, dzisiaj ty wybierasz - zwrócił się do jednego ze swoich podopiecznych Sajfulin.

Po krótkiej przemowie Orłow przekazał kałasznikowa w ręce bramkarza Sawieleja Kononowa, który pozwolił sobie na kolejny żart. - Zuchy-chłopcy. Wszystkim gratuluję zwycięstwa. Jeśli źle zagramy, rozstrzelają nas z niego – wypalił.

Czekają na urodziny

Całą akcją Iżstal pochwalił się w mediach społecznościowych i na swojej stronie internetowej. Okazuje się, że to wspólny pomysł działaczy i sztabu trenerskiego. Idea zrodziła się już jakiś czas temu, a to najlepszy moment, aby wcielić go w życie.

- Miasto przygotowuje się do obchodów setnych urodzin Michaiła Kałasznikowa, który mieszkał i pracował w Iżewsku. Wszystkie turnieje i wydarzenia sportowe odbywają się teraz na jego cześć. Broń, która pojawiła się w szatni, to kopia karabinu szturmowego - tłumaczy Siergiej Bieriezin, rzecznik prasowy klubu.

Rosjanin od razu uspokoił, że to egzemplarz pokazowy. - Nie posiada głowicy oraz naboi. Ale wszystkie części są prawdziwe - dodał.