Stanął obok Ukraińca i wsparł rosyjską inwazję. Surowa kara dla kontrowersyjnego gimnastyka

W zawodach PŚ, które 2-5 marca odbyły się w Dausze, Kuliak zajął trzecie miejsce w konkurencji poręczy równoległych. Na podium rosyjski gimnastyk stanął obok zwycięzcy Ilii Kowtuna z Ukrainy i drugiego Kazacha Milada Karimiego.

Skandaliczny gest młodego Rosjanina. Rozprawiono się z nim po cichu Artiom... czytaj dalej » Kuliak po decyzji Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG) musiał występować pod neutralną flagą. Na swoim stroju nie miał więc rosyjskiej flagi. Umieścił za to literę Z, która w czasie wojny w Ukrainie stała się symbolem poparcia działań rosyjskich żołnierzy.

Iwan Kuliak musi zwrócić medal i nagrodę pieniężną

Zachowanie 20-letniego zawodnika wywołało olbrzymie oburzenie. Sprawę analizowała Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna, a decyzję o karze dla Rosjanina za naruszenie zasad FIG podjęła właśnie komisja dyscyplinarna Fundacji Etyki Gimnastycznej.

Kuliak został zdyskwalifikowany na 12 miesięcy. Rosjanin nie może brać udziału w żadnych zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Gimnastyczną oraz federacje zrzeszone w FIG.

"Jeśli przepisy uniemożliwiające rosyjskim sportowcom rywalizację nadal będą obowiązywać w dniu 17 maja 2023 roku, zakaz będzie kontynuowany i wygaśnie sześć miesięcy po usunięciu wspomnianych środków" - dodano w oświadczeniu. Od 7 marca gimnastycy i oficjele z Rosji oraz Białorusi są wykluczeni ze wszystkich imprez organizowanych pod egidą FIG.

Dodatkowo Kuliak musi zwrócić medal i nagrodę pieniężną w wysokości 500 franków szwajcarskich oraz opłacić koszty postępowania (2000 franków szwajcarskich). Ma prawo do złożenia odwołania w ciągu 21 dni.

W stosunku do szefowej rosyjskiej delegacji Walentyny Rodionenko i trenera Igora Kałabuszkina nie stwierdzono naruszenia przepisów FIG.