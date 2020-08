Alonso uderzył w bandę, szef Renault zaniepokojony. "Ledwo oddycham"

W wieku 3 lat Fernando Alonso zaczął ścigać się w gokarcie taty. Od samego początku wygrywał, nawet jeśli musiał korzystać ze slicków w czasie deszczu. W 2001 roku trafił do F1, a w latach 2005-2006 został mistrzem świata. Później było gorzej, a obecny sezon będzie jego ostatnim w Formule. Co będzie dalej? Hiszpan celuje w potrójną koronę.

Fernando Alonso wrócił do Formuły 1. Francuski zespół potwierdził informację To, co od kilku... czytaj dalej » Dla Alonso tegoroczny wyścig Indianapolis 500 ma szczególne znaczenie. Będzie to jego trzecia próba sięgnięcia po tzw. "potrójną koronę motosportu", czyli zwycięstwa w Grand Prix Monako Formuły 1, 24-godzinnego wyścigu w Le Mans i właśnie w Indy 500.

Jedynym kierowcą, który dokonał tej sztuki był Graham Hill. W Monako w latach 1963-69 wygrywał pięciokrotnie, w 1966 roku triumfował w Indianapolis, a kropkę nad "i" postawił w roku 1972, zwyciężając w Le Mans.

Trzecia próba w Speedway

Dwukrotnemu mistrzowi świata Formuły 1 do zwieńczenia korony brakuje tylko triumfu w Indy. 23 sierpnia stanie przed ostatnią szansą, przynajmniej na jakiś czas. Kiedy w sezonie 2021 rozpocznie się jego kontrakt z Renault, w barwach którego na najbliższe dwa lata wróci do Formuły 1, nie będzie mógł startować w wyścigach amerykańskiej serii.

Dotychczasowych prób na torze w Speedway nie może zaliczyć do udanych. Podczas debiutu w 2017 roku był na prowadzeniu przez 27 okrążeń, zanim posłuszeństwa odmówił mu silnik bolidu. Dwa lata później nie udało mu się zakwalifikować do wyścigu.

Do trzeciej próby trenuje zapamiętale, chwilami nawet nieco przesadnie. Podczas czwartkowej sesji treningowej z dużą prędkością uderzył w okalającą tor bandę i z urwanym kołem dotoczył do początku alei serwisowej. Jego Arrow McLaren SP był przez całą noc przebudowywany, żeby Hiszpan mógł kontynuować przygotowania. Sam kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Szef Renault tymczasem wstrzymał oddech.

- Ledwo oddycham aż do następnego weekendu, kiedy wysiądzie z samochodu wyścigowego - powiedział Abiteboul. - Ale kiedy będzie z nami, to na jakiś czas i na dobre - dodał. Wyjaśnił też, że zgodnie z umową Alonso - ścigając się w F1 - nie będzie mógł uczestniczyć w Indy 500.

Dwa lata absencji

Taką możliwość już wcześniej wykluczył sam kierowca.

- Podchodzę do tego wyścigu wiedząc, że nie będę mógł tu wrócić co najmniej przez dwa lata - mówił kilka dni temu. - Jestem tutaj, żeby cieszyć się wyścigiem, dać z siebie wszystko i pomóc zespołowi najlepiej jak potrafię. Zobaczymy w przyszłości, czy pojawią się nowe okazje. Jeśli któregoś dnia wygram ten wyścig, być może to otworzy jeszcze inne możliwości - dodał.

Wyścig Indianapolis 500 odbędzie się 23 sierpnia. W związku z pandemią COVID-19 jedno z ważniejszych wydarzeń w amerykańskim sporcie odbędzie się bez udziału kibiców.