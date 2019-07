11-latka niemal pewna występu w igrzyskach olimpijskich. "Stać ją na finał każdej imprezy"

Roboty na stadionie lekkoatletycznym podczas igrzysk. Będą wozić sprzęt Duże ułatwienie... czytaj dalej » Jej występ w stolicy Japonii - w skateboardingu - jest niemal pewny. W poprzednim tygodniu Brown na piątym miejscu ukończyła International Championships w Nankinie, do których zakwalifikowała się dzięki miejscu w czołowej "15" amerykańskiego Dew Tour. W Chinach Brytyjka osiągnęła sukces, choć startowała ze złamanym barkiem.

Aby być pewną miejsca w reprezentacji olimpijskiej, musi dla formalności pojawić się przynajmniej w jednych zawodach krajowych.

Trema jej niestraszna

Szefowa brytyjskiej federacji skateboardingu i wciąż aktywna zawodniczka Lucy Adams jest zdania, że medialny rozgłos nie zaszkodzi przygotowaniom młodej Brown do igrzysk. Zainteresowanie mediów nie jest niczym nowym dla triumfatorki amerykańskiej wersji juniorskiego Tańca z Gwiazdami.

- Sky jest niesamowita. Nawet ze złamanym barkiem była w stanie skutecznie rywalizować w zawodach seniorskich, osiągając półfinał. Występ w Nankinie dał jej awans do czołowej dziesiątki na świecie. Stać ją na triki, gwarantujące finał każdej imprezy – stwierdziła Adams.

- Występ w Tańcu z Gwiazdami sprawił, że przyzwyczaiła się do roli celebrytki i nauczyła radzić sobie z każdą medialną burzą. Ona doskonale wie, co robi i sprawia jej to autentyczną frajdę – oceniła.



1ST PLACE!

Skateboard GB rider @skyandocean_ just took 1st place in the quarter finals at the Park World Champs in Nanjing, China! A superb run from the 11 YO & will be aiming for similar result in semi’s later! GO SKY@TeamGB@uk_sport@worldskatesb#skateboardgbpic.twitter.com/MPsNsKofcm — Skateboard England (@SkateboardEng) 18 July 2019





Najmłodsza latem

W dniu rozpoczęcia imprezy w Tokio Brown będzie miała 12 lat i 155 dni. Może więc zostać najmłodszą olimpijką Wielkiej Brytanii w letnich igrzyskach i drugą najmłodszą Brytyjką w historii igrzysk. Podczas zimowych zmagań w Lake Placid w 1932 roku w rywalizacji łyżwiarek figurowych wystąpiła 11-letnia wówczas Cecilia Colledge.

Włodarczyk nie wystartuje w mistrzostwach. "Celem igrzyska w Tokio" Anita Włodarczyk... czytaj dalej » Dużo trudniej będzie Brown zakwalifikować się w surfingu. Tu bowiem o miejsce w reprezentacji powalczy w krajowych zawodach. Mimo to Brytyjski Komitet Olimpijski już teraz zapowiedział, że wykaże się elastycznością w stosunku do sportowców chcących walczyć o możliwość reprezentowania kraju w kilku dyscyplinach.

Promocja skateboardingu

W programie igrzysk olimpijskich w Tokio pojawią się cztery nowe dyscypliny. Będzie to surfing, jazda na deskorolce, karate i wspinaczka sportowa. Ponadto powrócą do programu baseball i softball, które usunięto po imprezie w Pekinie w 2008 roku.

- Dzięki Sky i jej szansom na medal znacznie wzrośnie zainteresowanie jazdą na deskorolce. Być może przełoży się to na większe inwestycje, których obecnie brakuje. Sky pomaga zmienić postrzeganie osób uprawiających ten sport i całej dyscypliny – oceniła Adams.

