Ogień Pokoju odebrany. Igrzyska Europejskie coraz bliżej

Cyntia Appiah i jej partnerka przewróciły się w trzecim przejeździe bobslejowych dwójek. Kanadyjki spadły przez to na ósme miejsce. Zawodniczki nie odniosły żadnych obrażeń. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co miała do powiedzenia Justyna Kowalczyk-Tekieli na temat pierwszych od kilkunastu lat zimowych igrzysk bez jej udziału. Zimowe igrzyska olimpijskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Reprezentacja Polski wraca z zimowych igrzysk w Pekinie z jednym medalem – brązem Dawida Kubackiego. Zobacz, co na temat najgorszego turnieju od 24 lat mają do powiedzenia eksperci Eurosportu: Justyna Kowalczyk-Tekieli i Robert Korzeniowski. Zimowe igrzyska olimpijskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Ogień przekazał prezydentowi Dudzie szef Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) Spyros Capralos.

Źródło: KPRP / Jakub Szymczuk Prezydent Andrzej Duda odebrał w poniedziałek w Rzymie Ogień Pokoju

Następnie prezydent przekazał ogień Robertowi Korzeniowskiemu, a czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym dokonał symbolicznego zapalenia lampy. Sztafetę z Ogniem Pokoju rozpoczęła trzykrotna złota medalistka olimpijska Anita Włodarczyk.

Źródło: KPRP / Jakub Szymczuk Prezydent Andrzej Duda przekazał Ogień Pokoju dalej

"Wołodymyr, to będą igrzyska pokoju i spokoju"

Igrzyska Europejskie bez sportowców z Rosji i Białorusi W Igrzyskach... czytaj dalej » Duda podkreślił podczas uroczystości, że "za 80 dni, po pokonaniu ponad 1500 kilometrów, ten ogień będzie rozgrzewał serca ponad 7 tys. sportowców z całej Europy po to, by realizować współzawodnictwo sportowe w największej w 2023 roku sportowej imprezie na świecie, jaką są Igrzyska Europejskie".

Przypomniał, że Kraków będzie pierwszym miastem Unii Europejskiej, gdzie odbędą się Igrzyska Europejskie, bo wcześniejszymi gospodarzami były Baku i Mińsk.

- Chciałem ogromnie podziękować panu przewodniczącemu europejskich komitetów olimpijskich, wszystkim państwu za decyzję, że odbędą się one bez udziału przedstawicieli Rosji i Białorusi. Rosji, która dziś jest państwem napastnikiem, agresorem, która wywołała wojnę na Ukrainie i reżimu białoruskiego, który ją wspomaga - powiedział prezydent.

Sternik kraju nawiązał do planowanej na środę wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce i do decyzji, by do igrzysk nie dopuścić sportowców z Rosji i Białorusi.

- Dziękuję, że jako gospodarz Igrzysk Europejskich będę mógł spokojnie spojrzeć mu w oczy i powiedzieć: "Wołodymyr, to będą igrzyska pokoju i spokoju, na których nie będziemy musieli udawać, że wszystko jest w porządku" - powiedział.

Oglądasz Wideo: Fakty TVN 23.03.2023 | Czas ucieka, a wykonawcy znicza na Igrzyska Europejskie wciąż nie ma

Igrzyska Europejskie odbędą się w dniach 21 czerwca - 2 lipca. W rywalizacji sportowej weźmie udział ok. 7 tys. sportowców z 48 krajów. W programie znalazło się 29 dyscyplin, w tym w 19 z nich zawodnicy będą walczyć o kwalifikacje do przyszłorocznych Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W 13 dyscyplinach stawką będą dodatkowo medale mistrzostw Europy.