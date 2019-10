Połamana i z setkami szwów uciekła śmierci. Wyścig, który "może zabić" i tak w końcu przebiegła

W połowie trasy, na 57. kilometrze, znajduje się najtrudniejszy odcinek - odsłonięta, stroma grań prowadząca na sięgający 1404 m n.p.m szczyt Hamperokken. Dokładnie tam, latem 2017 roku rozegrał się dramat. Z górskiego grzbietu spadła Hillary Allen. Kobieta zaliczyła 15 metrów swobodnego spadku, a na następnych 30 szurała jak szmaciana lalka, obijając się o strome i ostre jak brzytwa skały.

Źródło: Hillary Allen /Instagram Miejsce upadku Hillary Allen

Ostatni bieg i powrót do szkoły

Był 5 sierpnia. Allen długo czekała na ten, jak sama to określa, "zabawny dzień bez żadnej presji". Biegająca zawodowo od 2015 roku Amerykanka była w tamtym okresie jedną z najlepszych na świecie, a bieg w Tromso miał zakończyć kolejne lato wypełnione startami w Europie. Tuż po nim miał być samolot i powrót do domu. I do pracy, bo na co dzień jest nauczycielem przedmiotów ścisłych.



Allen jak dziś pamięta uśmiechy witających ją przyjaciół i otwartość nowo poznanych rywali, wśród których był pewien Hiszpan - na co dzień mieszkający w Tromso Manu Par, który tamtego feralnego popołudnia z miejsca stał się jedną z najważniejszych osób w jej życiu.

"Byłem przekonany, że nie żyje"

Trasa wysuniętego daleko na północ Norwegii Tromso Skyrace jest wyjątkowa. Góry wznoszą się tam gwałtownie od samego morskiego wybrzeża i to właśnie ich szczyty są celem śmiałków. By tam dotrzeć, biegacze kilka razy przecinają szlak, pokonują lasy i pola śnieżne, a różnica wzniesień może przytłaczać - to robiące wrażenie 4800 m.



Tamtego dnia Allen czuła się na trasie świetnie. Jak wspomina, idealnie wybierała linię biegu w nierównym terenie. Była w swoim żywiole. Na początku 3,5-kilometrowej grani Hamperokken minęła Manu Para, a chwilę później nastąpiła katastrofa.



Hiszpan był dziesięć metrów za nią, gdy zobaczył jak rywalka mknie pionowo w dół, a później odbija się bezwładnie od skał, gruchocząc kości. - Najgorszy był ten dźwięk, ludzkie ciało rozbijające się o skały. To było po prostu okropne - wspomina.



Ale w tamtym momencie o przerażeniu nie myślał. Jak mówi, wygrał instynkt. Zaryzykował własne życie i ruszył w przepaść, by ratować poznaną dopiero co biegaczkę. Jej ciało było nienaturalnie wykręcone, ramiona wyglądały jak worek kości, a na udzie miała ranę tak dużą, że Par mógł włożyć w nią całą dłoń.

Źródło: Getty Images Manu Par udzielający pomocy Hillary Allen

- Byłem przekonany, że nie żyje. Nawet nie pomyślałem, żeby sprawdzić jej parametry życiowe - wraca myślami do tamtych traumatycznych momentów. - Wtedy zobaczyłem, że jej brzuch się porusza, wciąż oddychała. Skoczyła mi adrenalina i rozpocząłem pierwszą pomoc - dodaje Hiszpan, który miał za sobą szkolenia jako przewodnik górski i doskonale wiedział, co robić.



Wciąż istniało zagrożenie, że Allen osunie się jeszcze niżej, więc Par, dbając, by nie naruszyć kręgosłupa, przeniósł ją w nieco bezpieczniejsze miejsce. Kiedy kobieta odzyskała przytomność błagał, by się nie poddawała i nie zamykała oczu. Kolejna utrata przytomności mogła wiązać się ze śmiercią. Helikopter pojawił się po 25 minutach. Podjęcie rannej trwało dwie godziny.

"Nigdy nie wrócisz do biegania"

Diagnoza była drastyczna - 12 złamanych kości, w tym kręgosłup i obie ręce. Szwy liczone były w setkach. W ciągu dwóch tygodni przeszła pięć operacji, a pierwszymi słowami, które usłyszała po wybudzeniu były te, że już nigdy nie wróci na trasę. Koniec kariery zwiastowała zgruchotana prawa stopa, którą skręcono kilkunastoma śrubami. Do sportu jednak wróciła. I wróciła też do Tromso.

Źródło: Hillary Allen/Instagram Hillary Allen kilkanaście dni po wypadku



Sama Allen nie pamięta, co dokładnie się stało - czy się potknęła, czy może jakaś skała osunęła się spod jej stóp. Ale doskonale pamięta sam upadek. - Czas zwolnił. Myślałam sobie - to jest ten moment, za chwilę umrzesz. Zabrzmi to pewnie dziwnie, ale starałam się zrelaksować i zrobić wszystko, by wreszcie się zatrzymać. Kiedy się ocknęłam, zobaczyłam przerażoną twarz Manu. Wtedy uderzył ból. Nadszedł falami - wspomina 31-letnia dziś biegaczka.

Źródło: Hillary Allen/Instagram Hillary Allen i Manu Par

Zwycięstwo 10 miesięcy później

Jej życie zamieniło się w piekło. Ubieranie się, jedzenie, mycie, a nawet spanie - to wszystko sprawiało niewyobrażalny ból. Stopniowo znalazła sposób, by ze wszystkim sobie radzić, a dziś, ponad dwa lata po wypadku, śmieje się, że nie potrafi zliczyć osób, które widziały ją nago.

Źródło: Hillary Allen /Instagram Hillary Allen w trakcie rehabilitacji



Trzy miesiące po upadku Allen zaczęła chodzić, po pół roku biegać, a 10 miesięcy od wydarzeń z Tromso wygrała wyścig - 17 czerwca 2018 roku najszybciej pokonała 48-kilometrową trasę wyścigu Cortina Trail we włoskich Dolomitach.



W międzyczasie złamała jeszcze kostkę na treningu, ale coś takiego powstrzymać jej nie mogło. Do Norwegii, na Tromso Skyrace, wróciła w sierpniu. Chciała pobiec z Parem, a ten bez wahania się zgodził.

Złamana kostka i śmiech na przeklętej grani

W międzyczasie złamała jeszcze kostkę na treningu, ale coś takiego powstrzymać jej nie mogło. Do Norwegii, na Tromso Skyrace, wróciła w sierpniu. Chciała pobiec z Parem, a ten bez wahania się zgodził.

Przez dwa lata Allen i Par mieli kontakt, ale ani razu się nie widzieli. - To było dziwne, coś nas łączyło, ale tak naprawdę prawie się nie znaliśmy. Właściwie to po raz pierwszy rozmawialiśmy - opowiada Hiszpan.



Teraz znają się już lepiej. Ramię w ramie ukończyli wyścig, który "może zabić". Jak mówi Allen, największą radością było dla niej dobiegnięcie do mety razem, rozmawianie i śmianie się na trasie. Śmiech - i to głośny - był również na tej przeklętej grani Hamperokken.