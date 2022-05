Narysował na ekranie symbol rosyjskiej inwazji. Wyrzucili z rozgrywek i jego, i całą jego drużynę

Do sytuacji doszło podczas spotkania turnieju DCP 2021/2022 Tour II: Eastern Europe. Zespół Virtus.pro, którego barwy reprezentuje wspomniany Rosjanin, mierzyli się z ekipą MindGames.

Podczas przerwy w pierwszej z rozgrywek zawodnik narysował na mapie wyraźnie widoczną literę "Z", która stała się symbolem trwającej od ponad dwóch miesięcy zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę.



Symbol narysował "przez przypadek"

Krótko po zdarzeniu "Pure" próbował przeprosić. - Była długa przerwa w grze, dlatego z kolegami rysowaliśmy po mapie. Kiedy zorientowaliśmy się, co przedstawia mój rysunek, próbowaliśmy go zakryć. Nie miałem zamiaru nikogo obrazić, to stało się przez przypadek. Pokój dla wszystkich - mówił na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.



Refleksja przyszła za późno. Organizatorzy turnieju w jego skruchę nie uwierzyli. Wyrzucili z rozgrywek i jego, i całą jego drużynę.

Virtus.pro to rosyjska organizacja esportowa funkcjonująca od 2003. Jej zawodnicy rywalizują w takich grach jak Counter Strite: Global Offensive, Paladins, Fortnite Battle Royale i właśnie Dota 2.