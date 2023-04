Tiger Woods wycofał się z The Masters

Wielkoszlemowy The Masters w Eurosporcie 2 i Eurosporcie Extra w Playerze

Woods to prawdziwa legenda The Masters. 47-latek triumfował w tej imprezie aż pięciokrotnie, a ostatni raz był najlepszy w 2019 roku. Wówczas było to sporą niespodzianką, ponieważ zawodnik wracał do rywalizacji po operacji kręgosłupa.

Woods: jestem rozczarowany

Jeden z najbardziej utytułowanych golfistów świata, powracający do touru po poważnym wypadku samochodowym, nie powtórzy jednak osiągnięcia sprzed czterech lat.

Woods, zagrożony odpadnięciem na 11 dołków przed końcem rundy, nie przystąpił do niedzielnej rywalizacji.

- Jestem rozczarowany, że musiałem zrezygnować z występu w turnieju. Powodem było zaostrzenie zapalenie rozcięgna podeszwowego. Dziękuję kibicom i organizatorom za to, że okazali mi tyle miłości oraz wsparcia. Powodzenia dla uczestników - napisał na swoim profilu na Twitterze.



I am disappointed to have to WD this morning due to reaggravating my plantar fasciitis. Thank you to the fans and to @TheMasters who have shown me so much love and support. Good luck to the players today! — Tiger Woods (@TigerWoods) April 9, 2023





Po trzech dniach zmagań w USA liderem jest reprezentant gospodarzy Brooks Koepka. W czołówce są także: inny Amerykanin Collin Morikawa, jego rodak - amator i sensacja turnieju - Sam Bennett czy Hiszpan Jon Rahm.

