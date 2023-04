Golfista wycofał się z turnieju i straci miliony

Turnieje golfowe oglądaj w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Jak opisują sprawę serwis Golf Digest oraz magazyn "Sports Illustrated", od tego sezonu w zawodowym golfie funkcjonuje program Player Impact. Ma on na celu weryfikować realny wkład 20 najlepszych sportowców w rozwój i zainteresowanie dyscypliną, co przekłada się na ich wynagrodzenia. I tutaj pojawia się problem, który dotyczy bezpośrednio McIlroya.

Były numer jeden światowego rankingu, dziś plasujący się na miejscu trzecim, wspólnie z innymi czołowymi zawodowcami może zrezygnować z powodów osobistych lub zawodowych z jednego turnieju znajdującego się w kalendarzu PGA rocznie (zasada ta nie dotyczy czterech turniejów głównych oraz prestiżowego Players Championship).

Szkopuł tkwi w tym, że pochodzący z Irlandii Północnej golfista odpuścił już wcześniej start w inaugurującym sezon Sentry Tournament of Champions. Z RBC Heritage wypisał się z kolei na początku poświątecznego tygodnia.

Dlatego też wspominane trzy miliony dolarów zostaną potrącone z planowanych dwunastu, jakie za sam udział w imprezach 33-latek miał otrzymać w tym roku w ramach Player Impact.

Co ciekawe, gdy finansową innowację w zeszłym roku ogłaszano, wielu golfistom rozwiązanie to nie przypadło do gustu. Sam McIlroy uważał jednak, że jest to dobry, przemyślany wymóg. Niedługo potem sam padł jego ofiarą.