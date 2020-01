Tiger Woods trafił do dołka ze 130 metrów. Piłka wpadła i wypadła

Teatr jednego aktora. Historyczny wyczyn Robertsona w finale European Masters Australijczyk... czytaj dalej » Woods nie traci nadziei na historyczny 83. tytuł w zawodach cyklu PGA Tour. Obok nieżyjącego już Sama Sneada ma na koncie najwięcej tytułów w turniejach cyklu PGA Tour.

Celuje w rekord i igrzyska

Amerykański golfista zaprezentował niezłą dyspozycję na polu Torrey Pines w San Diego, gdzie w przeszłości triumfował już ośmiokrotnie.

Finałową rundę zmagań rozpoczął z problemami. Na pierwszym dołku zaliczył bogey'a, czyli jedno uderzenie powyżej normy. Na kolejnym odrobił straty, popisując się magicznym zagraniem. Po uderzeniu z odległości 141 jardów (128,9 metra) piłka dwukrotnie skozłowała przed flagą i wylądowała w dołku. Po chwili odbiła się jednak od dna i powróciła na pole. Szczęście było blisko.

Woods w kolejnym uderzeniu dobił ją z bliskiej odległości, notując birdie (jedno trafienie poniżej normy).



@TigerWoods nearly holed out from the fairway.



The ball went IN the hole ... and came back out. pic.twitter.com/ikm21gLSju — PGA TOUR (@PGATOUR) January 26, 2020

Utytułowany zawodnik walczy nie tylko o samodzielne prowadzenie na liście zwycięzców PGA Tour, ale również o start na igrzyskach olimpijskich. Bazując na aktualnym rankingu, Amerykanie będą mogli wysłać do Tokio czterech golfistów.

Woods jest obecnie sklasyfikowany na szóstej pozycji na światowych listach. Przed nim są m.in. trzej inni reprezentanci Stanów Zjednoczonych: Brooks Koepka, Justin Thomas oraz Dustin Johnson.