Sprzęt nie wytrzymał, gimnastyczka spadła z ośmiu metrów. Może więcej nie chodzić

Asomowa kończyła swój występ na wstędze podwieszonej pod sufitem sali w Rydze, kiedy sprzęt nie wytrzymał. Pękła stalowa linka, a gimnastyczka bezwładnie runęła na podłoże zabezpieczone materacami. Jak informuje rosyjski serwis Eurosportu, zawodniczka spadła z wysokości około ośmiu metrów.

Na miejscu nie było karetki

"W jej programie nie było niebezpiecznych elementów. Jewgienija kończyła występ, ale podczas ostatniej figury - ślizgu w dół na płótnie - konstrukcja się zerwała. Na miejscu nie było karetki, a jedynie pielęgniarka, która nie była w stanie udzielić jej pomocy. Mieliśmy szczęście, że ratownicy szybko się zjawili. "Żenia przeszła operację w trybie pilnym" - napisała o zdarzeniu trenerka Jelena Kustowa za pośrednictwem portalu społecznościowego"VKontakte".

A obrażenia, których doznała Asomowa są naprawdę poważne. Złamała dwa kręgi - po jednym w odcinkach piersiowym i lędźwiowym. Dodatkowo doszło do przerwania rdzenia kręgowego. Jak sama przyznała, może już nigdy nie chodzić. "Nie mam czucia w nogach. Kolejne operacje nie będą potrzebne, ale nie jestem w stanie samodzielnie się poruszać. Na długo pozostanę w pozycji poziomej i czeka mnie żmudna rehabilitacja. Lekarze nie chcą na razie podać dokładnych prognoz" - zaznaczyła we wpisie na "VKontakte".



Jak informuje Rosyjska Agencja Prasowa TASS, sprawę wypadku bada prokuratura.

