Skończył z piłką, zabrał się za golfa. Bale zagra w PGA Tour

Tokio. Golf: Maha Haddioui zaliczyła "hole in one"

To zagranie pozwoliło Anglikowi zbliżyć się do prowadzącego Camerona Tringale'a i... wyjechać z dwoma nowymi samochodami elektrycznymi.

Bale będzie jednym ze 156 amatorów startujących w imprezie elitarnego cyklu.

"Z przyjemnością ogłaszam, że będę grał w AT&T Pebble Beach Pro-Am na początku przyszłego miesiąca! Do boju!" - napisał na Instagramie były piłkarz m.in. Tottenhamu Hotspur i Realu Madryt.



View this post on Instagram A post shared by Gareth Bale (@garethbale11)





33-latek rywalizować będzie m.in. z aktorem Billem Murrayem. Wśród zawodowców znaleźli się m.in. triumfator US Open Matt Fitzpatrick oraz piąty w światowym rankingu Patrick Cantlay.

Bale od lat jest miłośnikiem golfa

Gareth Bale ogłosił zakończenie kariery Gareth Bale w... czytaj dalej » Bale jest jednym z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych walijskich piłkarzy w historii. Jego największym sukcesem w reprezentacji było dotarcie do półfinału mistrzostw Europy we Francji w 2016 roku oraz wywalczenie pierwszego po 64 latach awansu do turnieju finałowego mistrzostw świata w 2022.

Seniorską karierę rozpoczął w Southampton w 2006 roku. Nabrała ona tempa w Tottenhamie Hotspur (2007-2013), skąd trafił - za rekordową wówczas sumę 100 milionów euro - do Realu Madryt (2013-2022). Ostatnio występował w Los Angeles FC.

Nigdy nie krył umiłowania do golfa, a w ostatnich latach kariery wielu zarzucało mu, że bardziej skupia się na tej dyscyplinie niż na futbolu. W 2019 roku wywołał kontrowersje, zamieszczając w mediach społecznościowych wpis, w którym stwierdził: "Walia. Golf. Madryt. W tej kolejności".