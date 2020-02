Steryd wykorzystywany w weterynarii i lek stosowany przy niepłodności kobiet. Zawodnik zawieszony na 162 mecze

Bejsbolista zawieszony na 81 meczów Domingo German... czytaj dalej » W organizmie Martesa wykryto boldenon - steryd anaboliczny w krótkim czasie powodujący przyrost masy mięśniowej, wykorzystywany także w weterynarii.

Martes recydywistą

Niespełna rok temu - 12 marca 2019 - zawodnik został ukarany za stosowanie klomifenu. To lek stosowany przy niepłodności kobiet, który niektórzy zawodnicy używają, by zmniejszyć skutki uboczne dopingu. Wówczas zdyskwalifikowano go na 80 meczów. Wrócił do gry 21 sierpnia.

24-letni miotacz nie skomentował informacji o zawieszeniu na cały sezon. Zrobił to jego klub.

"Nasi zawodnicy są przeszkoleni w ramach programów MLB dotyczących zapobiegania i radzenia sobie z dopingiem. Mamy nadzieję, że Francis wyciągnie z tego doświadczenia wnioski" - zaznaczono.

Pierwszy mecz sezonu Astros rozegrają w sobotę.