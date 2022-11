Cudowna akcja zadecydowała. Nowozelandki znów mistrzyniami świata w rugby

Drużyna Czarnych Paproci zagrała w finale po raz szósty. Pokonane Angielki przegrały pierwsze spotkanie od lipca 2019 roku. Wtedy także uległy Nowozelandkom w turnieju Super Series. Potem zespół z Europy, który prowadzi w światowym rankingu był niepokonany przez 30 kolejnych meczów.

Anglia mocno skomplikowała sobie sytuację w finale w 18. minucie, gdy czerwoną kartkę zobaczyła Lydia Thompson. Mimo to, do przerwy to osłabione zawodniczki trenera Simona Middletona prowadziły 26:19.

Źródło: Getty Images Lydia Thompson (z lewej) w finale MŚ zobaczyła czerwoną kartkę

"Cały czas w ataku"

Po przerwie zdecydowanie lepiej spisały się z Nowozelandki. Zaliczyły one trzy przyłożenia, przy tylko jednym rywalek, i odwróciły losy spotkania. Ostatecznie po przepięknej akcji w końcówce wygrały 34:31.

- Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Serce stanęło mi w gardle. Moje zawodniczki perfekcyjnie wykonały zadanie. Cały czas były nastawione na atak i nie zamierzały się cofać - mówił po zwycięstwie trener Nowej Zelandii Wayne Smith.

- Chciałbym również zaznaczyć, że jestem pełen podziwu dla Angielek, które mimo gry w osłabieniu wciąż prezentowały się fenomenalnie - dodał.



What is this game! I'll say it again, Stacey Fluhler is an alien. Who throws that offload!



Leti-I’iga scores again! New Zealand lead again!#NZLvENG#RWC2021pic.twitter.com/5ZYBGmPN7V — EK Rugby Analysis (@ek_rugby) November 12, 2022





- Jestem przygnębiona. Jestem też również dumna z zespołu. Walczyłyśmy z całych sił. Jeden mecz na pewno nie definiuje naszej drużyny. Słowa uznania dla Nowozelandek, które zasłużenie wygrały - powiedziała kapitan angielskiej kadry Sarah Hunter.

Ekipa z Nowej Zelandii jest nadal niepokonana w finałach mistrzostw świata. Co ciekawe, w pięciu z nich wygrywała drużyną z Anglii. Warto dodać, że pierwszy raz w historii tytuł zdobył zespół, który był gospodarzem imprezy.

Turniej pierwotnie miał się odbyć w 2021 roku. Z powodu pandemii COVID-19 został przesunięty na inny termin. Kolejna walka o mistrzostwo w 2025 roku w Anglii.