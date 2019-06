Były rajdowy mistrz Polski aresztowany pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

Jak podaje biuro prasowe Prokuratury Krajowej, N. został zatrzymany na polecenie prokuratora Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi.

Będzie zażalenie na odmowę aresztowania Mameda K. Prokuratura... czytaj dalej » "Prokurator przedstawił mu zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw skarbowych. Na wniosek prokuratora Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania" - poinformowano.

65 milinów złotych strat

W toku postępowania - jak informuje PK - prokurator ustalił, że zorganizowana grupa przestępcza działała w latach 2012–2017, która doprowadziła do niekorzystnego rozporządzania mieniem Skarbu Państwa. Miało to się stać m.in. poprzez wyłudzenia podatkowe związane z fikcyjnym obrotem artykułami elektronicznymi, pojazdami mechanicznymi oraz częściami do nich, a także prawami do rozpowszechniania i kopiowania utworów słowno-muzycznych.



Prokuratura informuje ponadto, że podmioty zarządzane przez grupę przestępczą wprowadzały w błąd urzędy skarbowe, co do faktycznego wewnątrzunijnego obrotu towarami, w tym - jak napisano - co do zwrotu podatku VAT, a także co do wysokości należnego podatku. "Na skutek działalności grupy Skarb Państwa stracił co najmniej 65 mln złotych" - zaznaczono.



Areszt za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudziła podatek VAT w wysokości co najmniej 65 milionów złotych#prokuraturahttps://t.co/CjcMN2c9uc — PROKURATURA (@PK_GOV_PL) 26 czerwca 2019





Tymczasowy areszt

"W toku dotychczasowych czynności procesowych dokonano zabezpieczenia dokumentacji księgowej związanej z prowadzoną działalnością dotyczącą obrotu pojazdami, elektroniką i utworami słowno-muzycznymi. Zabezpieczono także od Filipa N. szereg przedmiotów, których zawartość będzie poddawana analizie w toku dalszych czynności" - napisano.



Ponadto prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. "Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy" - podano.



Jak podaje radio RMF FM, N. to były rajdowy mistrz Polski. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.