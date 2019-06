Kubica zrezygnowany. "Na prostych tracę najwięcej"

Kubica stabilnie, jak zwykle na końcu. Na starcie może jednak nie być ostatni I nie zmienia się... czytaj dalej » Kubica nie był w stanie walczyć o lepszy wynik w eliminacjach. To jest dla niego dziewiąty weekend z mistrzostwami świata F1 w tym sezonie i za każdym razem kończył kwalifikacje na końcu.

- Te eliminacje były podobne do ostatnich we Francji. Było wprawdzie trochę lepiej, samochód nie jechał tak źle, ale to nie wystarcza na lepszą lokatę. Na początku wyjazdowego kółka, już na pierwszym zakręcie, miałem trochę tłoku. Przez to opony nie było w odpowiedni sposób dogrzane. Ponownie większość strat ponoszę na prostych, jest jak jest. Kiedy muszę pojechać dobrze, to tak właśnie robię, ale to nie wystarcza – mówił z lekkim sarkazmem Kubica.

Jak będzie w niedzielę?

- To będzie długi wyścig, więc będzie dużo dublowania. To jednak nie my będziemy dublować, tylko nas będą prześcigali. Będzie sporo zabawy. Na pewno nie będzie łatwo, bo tor w Austrii jest dosyć wolny – przyznał kierowca ROKiT Williams Racing.

Russell ukarany

- Samochód spisywał się całkiem w porządku, ale jak zawsze brakowało trochę tempa. W sumie nie spodziewaliśmy się niczego innego. Można jednak powiedzieć, że wiele się nie zmienia, bo strata do tych, którzy są przed nami, jest mniej więcej taka sama jak wcześniej – skomentował za to George Russell.

Kolega Kubicy z Williams miał przedostatni czas, ale został ukarany przesunięciem na koniec stawki za blokowanie Daniiła Kwiata z Toro Rosso.

Wyścig główny w niedzielę o godzinie 15.10.

Wyniki kwalifikacji do GP Austrii (Q3):

1. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 1.03,003

2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 1.03,262

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Honda) 1.03,439

4. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 1.03,537

5. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 1.04,072

6. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Renault) 1.04,099

7. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo-Ferrari) 1.04,166

8. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo-Ferrari) 1.04,179

9. Pierre Gasly (Francja/Red Bull-Honda) 1.04,199

10. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) brak czasu

Pola startowe GP Austrii:

1. linia:

1. Charles Leclerc (Monako/Ferrari)

2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP)

2. linia:

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Honda)

4. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP)

3. linia:

5. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Renault)

6. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo-Ferrari)

4. linia:

7. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo-Ferrari)

8. Pierre Gasly (Francja/Red Bull-Honda)

5. linia:

9. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari)

10. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari)

6. linia:

11. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari)

12. Daniel Ricciardo (Australia/Renault)

7. linia:

13. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point-Mercedes)

14. Lance Stroll (Kanada/Racing Point-Mercedes)

8. linia:

15. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso-Honda)

16. George Russell (W. Brytania/Williams-Mercedes)

9. linia:

17. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault)

18. Robert Kubica (Polska/Williams-Mercedes)

10. linia:

19. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren-Renault)

20. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso-Honda)