Wojowniczka Erwina. Dama łyżwiarstwa jednego raka pokonała, znów musi walczyć

- Kiedy umawialiśmy się na rozmowę, oglądała pani w telewizji powtórkę wyścigu Tour de Pologne. Nie wyobraża sobie pani życia bez sportu? - zagajam.

- Wyobrażam, ale życie zmusza mnie do oglądania pewnych rzeczy. Jestem przykuta do łóżka, choć kolarstwo mnie interesuje. Brałam udział w wyścigach. Wiem, jak to jest jechać w peletonie. Rower był moim głównym narzędziem treningowym - słyszę w odpowiedzi.

O kolarstwie, tym w wydaniu olimpijskim, jeszcze będzie.

Pokonała raka piersi, walczy z rakiem kości

Ryś-Ferens w latach 70. i 80. była wybitna w swojej specjalności. W kraju nie miała sobie równych wśród łyżwiarek szybkich. 76 tytułów, 50 ustanowionych rekordów. Z wielkich imprez też przywiozła worek medali - łącznie osiem mistrzostw świata, trzy europejskiego czempionatu. Na tamte czasy w sportach zimowych była to wielka kariera, ale i spore oczekiwania. Nie udało się ich spełnić na igrzyskach olimpijskich. Próbowała cztery razy.

I tak mówiono o niej trzecia dama polskiego łyżwiarstwa szybkiego - po Elwirze Seroczyńskiej i Helenie Pilejczyk, medalistkach olimpijskich ze Squaw Valley (1960).

Pod koniec lipca pojawił się niepokojący komunikat.

"Nasza mama wielokrotnie udowadniała na torze, jaką wielką ma wolę walki, tak samo teraz nie poddaje się i walczy z rakiem. Rak kości odebrał jej to na czym swoja karierę zbudowała, silne nogi. Rak mocno się rozgościł i odebrał możliwość chodzenia. Mama nie czuje nóg i wymaga całodobowej opieki" - napisał Jan, syn olimpijki, który zorganizował zbiórkę pieniędzy.

"Niezbędna jest rehabilitacja i dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby leżącej i na wózku (min. łóżko ortopedyczne, łazienka dla niepełnosprawnych). Tak jak kiedyś mama dawała z siebie wszystko dla Polski teraz ona potrzebuje pomocy, aby umożliwić jej codzienne funkcjonowanie. Liczymy na Wasze wsparcie i mamy nadzieję, że teraz też Państwo nie zawiedziecie jej w kibicowaniu, tym razem po dojście do zdrowia. Bardzo dziękujemy za wszelką okazaną pomoc" - dodał.

O straszliwej diagnozie usłyszała w kwietniu. Raptem trzy lata po wyleczeniu raka piersi. - Myślę, że tamta chemioterapia mnie dobiła. Noga cały czas bolała, w ostatnich miesiącach chodzenie przychodziło z trudem. W kwietniu już nawet kule nie pomagały. No i ta diagnoza... - opowiada 65-letnia Ryś-Ferens.

- Pierwsza myśl? Nawet nie pamiętam. A lekarze? Nic nie mówią. Szukam specjalistów, koronawirus wszystko opóźnia - dodaje.

Potrzeb jest więcej, o czym pisał syn. Remont domu trwa, od lipca do Ryś-Ferens przychodzi opiekunka, która się nią zajmuje. To wszystko kosztuje. Pieniądze ze zbiórki są na wagę złota. Przez miesiąc zebrano 103 tysiące złotych, potrzebnych jest 145, tak oszacowano.

Ludzi dobrej woli nie brakuje. - Nic tylko nie poddawać się, ale czasem bywa to trudne. Odczuwam, że jestem bezwładna. Dzień jest podobny do poprzedniego. Znajomi mnie wspierają. Dzieci naciskają, żeby działać, próbować wszystkiego - mówi Ryś-Ferens.

Do czasów kariery rzadko wraca pamięcią. - Ciężka praca, cały czas. Mało było szczęśliwych chwil - tłumaczy. - Nie ma choroby bez przyczyny. Ten cały wysiłek gromadził się latami w ciele. A ja katowałam je fizycznie. Taki rodzaj autoagresji. Chciałam być perfekcyjna, a przecież nikt taki nie jest. Długo nie rozumiałam tego. Za mało było lekkości życia. Dotarło to do mnie po latach, ale trochę za późno - przyznaje.

- To też były inne czasy. Kochałam Polskę, nie chciałam, żeby na zawodach źle mówiono o rodakach. Pomijam system polityczny, w którym przyszło nam wtedy żyć. Czuć było przepaść między Zachodem i Wschodem. Ciągle się buntowałam, pokazywałam, że jesteśmy mądrym narodem. Poczucie dumy mnie napędzało - podkreśla.

Dlaczego więc nie udało się rozsławić kraju, stojąc na olimpijskim podium?

"Jakby ktoś złośliwie nogę mi podłożył"

W Innsbrucku 1976 popełniony został jeden błąd. Wystarczyło.

- Byłam na obozie w górach w Davos. Wygrywałam tam zawody, wręcz roznosiła mnie energia. Ale naszemu lekarzowi spieszyło się do wioski olimpijskiej, żeby nie być na własnym garnuszku. Zeszliśmy z tych gór. Za wcześnie, wypracowana forma uleciała, nie było tej mocy. Na igrzyskach cała para poszła w gwizdek. Takie Norweżki czy Szwedki zostały dłużej i wygrywały później ze mną, choć w Davos miały niewiele do powiedzenia - opowiada Ryś-Ferens.

W Lake Placid 1980 zdana była wyłącznie na siebie.

- Mieszkaliśmy w więzieniach, wokół kręcili się żołnierze z karabinami. Ducha olimpijskiego w tym nie było. Przychodziłam po treningu do pustego pokoju, choć tam prycza na pryczy - mówi.

- Inne ekipy miały ludzi, którzy dbali o zawodników. Nikt mi nie zwrócił uwagi, że powinnam się ciepłej ubrać. A tu minus 20, zawody były przerywane. Zmarzłam na kość. Co mogłam zrobić w wyścigu na 1000 metrów? Nic. Byłam wściekła. Potem na luzie pojechałam na 3000 metrów. Gdyby powiedzieli mi, że jest dobrze, że mogę mieć medal... Byłam piąta - wzdycha.

W Sarajewie 1984 znów mieszanka wybuchowa. Zła pogoda i niezdarność działaczy.

- Nikt nie pomyślał, że powinnam się wcześniej zakwalifikować, żeby trafić do pierwszej grupy. Wylądowałam w ostatniej. U najlepszych zawodniczek świeciło słońce, lód był idealny. A ja musiałam jechać przy padającym śniegu. Byłam piąta na 1500 metrów, z wysiłku wymiotowałam. Karin Enke z NRD rzuciła do mnie: "miałaś pecha". Przez działaczy - podkreśla Ryś-Ferens.

Źródło: Wojciech Kryński/PAP Ryś-Ferens pędzi na igrzyskach w Sarajewie. Upragnionego medalu nie zdobędzie

W Calgary 1988 była ostatnia szansa.

- Specjalista od akupunktury bardzo mi pomógł, do tego na bieżąco miałam kontakt z psychoterapeutką. Teraz albo nigdy - wraca pamięcią do tamtych chwil.

Była mocna. W biegu na 5000 m frunęła po medal, w pewnym momencie srebrny. I upadła. - Jechałam jak po maśle. Nie było zmęczenia, nogi się nie chwiały. I raptem jakby ktoś złośliwie nogę mi podłożył. Na półtora okrążenia przed metą. Ktoś mi widocznie źle życzył. Po wszystkim Andrzej Kozak, trener alpejek, przyszedł do mnie. Miał ze sobą pół litra wódki. Reszta poleciała na ceremonię zamknięcia. Co sobie myślałam? Rozpacz była. Dla mnie wszystko się skończyło - mówi.

"Baby do garów, a nie do kolarstwa"

Jeszcze próbowała wystartować na letnich igrzyskach w Seulu w roku 1988. W kolarstwie. - Trzeba myśleć ekonomicznie. Gdyby działacze tak myśleli, wykorzystaliby to, że miałam kondycję, że tak ciężko trenowałam. Tak robiły Niemki czy Holenderki. Po igrzyskach w Calgary chciałam to pociągnąć, ćwiczyłam pod okiem różnych trenerów. No ale dali mi kiepski rower, a od jednego z działaczy usłyszałam: "baby do garów, a nie do kolarstwa". Niektórzy mieli ciasno w głowie, a świat szedł do przodu - zaznacza.

W jej głosie słychać rozgoryczenie.

- Wie pan, byłam pionierem, a taki ma najgorzej. Chciałam być pierwszą kolarką wśród polskich łyżwiarek szybkich. A jak mówiłam o pracy z psychoterapeutą, usłyszałam, że coś mi się pomieszało w głowie. Takie były czasy - dodaje.

Niebawem urodziła pierwsze dziecko. O przeklętych igrzyskach nie miała czasu myśleć. Przez lata działała w polityce, tej lokalnej - uzyskiwała mandaty radnej sejmiku mazowieckiego. Bez powodzenia kandydowała do Sejmu i Parlamentu Europejskiego.

- Czuję się dumna ze swojej sportowej kariery. Długo tak na to nie patrzyłam. Miałam poczucie klęski, ale kibice to inaczej odbierają. Kiedyś, już na emeryturze, odwiedziła mnie Karin Enke, ośmiokrotna medalistka olimpijska (w tym trzykrotnie złota - red.). Mówię do niej, że był czas, kiedy przegrywała ze mną, ale zaczęła się koksować i nie było z nią szans. Odpowiedziała, że nie miała wyboru - zdradza Ryś-Ferens.

- Na zawodach Szwedki, Norweżki czy Szwajcarki klepały mnie po plecach. "Nie martw się. Dla nas jesteś najlepsza", mówiły. Widziały wokół, co się dzieje. Wiedziały też, że ja nie biorę dopingu - kończy.