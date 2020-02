Koronawirus paraliżuje sport w Azji. Rośnie lista odwołanych imprez

Rośnie liczba zakażonych. "To jest nowy wirus i on się...

Chińczycy walczą o mundial. Szybko muszą znaleźć miejsce do rozegrania meczów Chińska federacja... czytaj dalej » Wiele problemów przysparza również napięty kalendarz, który sprawia, że dla wielu odwołanych imprez nie ma nowych terminów. W roku olimpijskim komplikuje to również życie sportowcom, którzy udział w wielu z odwołanych imprez traktowali jako część programu przygotowań do występu w Tokio na przełomie lipca i sierpnia.

Wstrzymane testy, odwołane gale

Nowa choroba utrudnia również walkę z inną dręczącą świat sportu dolegliwością. W związku z koronawirusem Chińska Agencja Antydopingowa zawiesiła od 3 lutego wykonywanie testów dopingowych.

Nie odbędą się również planowane w najbliższym czasie gale wyborów sportowców roku, odwołane zostały kongresy i spotkania robocze związków oraz działaczy wielu dyscyplin. Znaczna część rozgrywanych w nowych terminach i nowych lokalizacjach zmagań odbędzie się bez udziału kibiców.

Lista i najważniejszych imprez, które ucierpiały w wyniku epidemii choroby jest coraz dłuższa.

Piłka nożna

Mecze kwalifikacyjne reprezentacji Chin do mistrzostw świata w Katarze z Malezją i Guamem prawdopodobnie zostaną przeniesione do Tajlandii

Azjatycka Liga Mistrzów - część spotkań przeniesiona na kwiecień i maj

Turniej kwalifikacyjny kobiet do igrzysk olimpijskich - przeniesiony z Wuhan do Sydney. Spotkanie Chin i Korei Południowej przeniesione do Malezji

Puchar AFC - wszystkie mecze strefy wschodniej opóźnione co najmniej do 7 kwietnia

Lekkoatletyka

Halowe mistrzostwa świata w Nanjing (13-15 marca) - przełożone na marzec 2021

Maraton w Hong-Kongu (9 lutego) - odwołany

Halowe mistrzostwa Azji (12-13 lutego) - odwołane

Maraton w Tokio (1 marca) - ograniczony wyłącznie do starty elity

Tenis

Mecze w cyklu Fed Cup (grupa Azja-Oceania, 3-7 marca) przeniesione z Dongguan do Dubaju

Sporty motorowe:

Formuła 1: Grand Prix Chin na torze w Szanghaju (19 kwietnia) - przełożone, nowy termin nieznany

Formuła E: E-Prix Sanya (21 marca) - odwołane

Snooker

Turniej China Open (30 marca - 5 kwietnia) - odwołany

Narciarstwo alpejskie

Zawody alpejskiego Pucharu Świata w Yanqing (15-16 lutego) - odwołane

Biathlon

Zawody w Zhangjiakou (27 lutego - 2 marca) - odwołane

Koszykówka

Turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich przeniesiony z Foshan do Belgradu (Serbia)

Mecze Pucharu Azji przesunięte

Piłka ręczna

Turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich (20-22 marca w Czarnogórze) - wycofana reprezentacja Chin

Siatkówka plażowa

Turniej Pucharu Świata w Yangzhou (22-26 kwietnia) przesunięty

Wspinaczka sportowa

Zawody Pucharu Świata w Wujiang (18-19 kwietnia) i Chongqing (22 kwietnia) - odwołane

Mistrzostwa Azji w Chongqing (25 kwietnia - 3 maja) - przeniesione do innej lokalizacji

Jeździectwo

Zawody w skokach przez przeszkody w Hong Kongu (14-16 lutego) - odwołane

Golf

Odwołanych kilka imprez z cyklu US LPGA Tour, planowanych w Tajlandii, Singapurze i na wyspie Hainan

Mistrzostwa Azji w Kuala Lumpur (16-19 kwietnia) - przesunięte

China Open w Shenzhen (23-26 kwietnia) - przesunięte

Rugby

Turnieje Hong Kong Sevens i Singapore Sevens przesunięte z kwietnia na październik

Żeglarstwo

Regaty mistrzostw Azji w klasie Nacra 17 i 49erFX przeniesione do Genui (Włochy)