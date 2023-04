"Mam ciarki, jak myślę o tym, co czuła rodzina tego wspinacza"

23.04 | - Z tego, co nimi rozmawiałam, to oni wciąż wracają do tej sytuacji. Coraz bardziej do nich dociera, jak ta decyzja, którą tak szybko podjęli, miała wielką wartość - mówiła w TVN24 Emilia Polnau, partnerka Mariusza Hatali. On z Adamem Bieleckim i sześcioma Szerpami uratowali na Annapurnie (8091 m n.p.m.) Anuraga Maloo z Indii.

Bielecki o niezwykłej akcji ratunkowej Adam Bielecki... czytaj dalej » W czwartek serwis Everest Today poinformował, że Anurag Maloo został wyciągnięty ze szczeliny Annapurny. Himalaista z Indii poślizgnął się i wpadł w około 50-metrową przepaść. Od trzech dni nie było z nim kontaktu.

Z pomocą pospieszyli mu Polacy i Nepalczycy, a o ich spektakularnym wyczynie mówił nie tylko świat himalaizmu.

"Jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc"

Polnau przyznała, że jej partnerowi i Bieleckiemu wciąż towarzyszą ogromne emocje związane z akcją ratunkową.

- Z tego, co z nimi rozmawiałam, to oni wciąż wracają do tej sytuacji. Coraz bardziej do nich dociera, jak ta decyzja, którą tak szybko podjęli, miała wielką wartość. Mariusz z racji zawodu, czyli ratownika medycznego i żołnierza, ma nastawienie misyjne, żeby pomagać. Zresztą Adam też od razu ruszył do pomocy - mówiła we "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 Polnau.

- Są szczęśliwi i bardzo wzruszeni. A to silni faceci, więc wywołać takie wzruszenie nie jest tak łatwo - dodała.

Polnau opowiedziała także o kulisach akcji ratunkowej.

- Niezwykle trudno jest dostać się do tego miejsca. To szczelina brzeżna, kończy się ściana, a zaczyna lodowiec. Oni do końca nie wiedzieli, czy Anurag jest w tym miejscu, czy w innymi. To jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na Annapurnie. Mariusz mówił mi, zanim wylecieli, że chciałby spędzić tam nie dłużej niż 20 minut, ale wtedy myśleli, że idą po ciało. Spędzili tam prawie cztery godziny, nie wiedząc, co się za chwilę wydarzy, czy nie spadnie lawina, czy szczelina nie załamie się. Wyciągnięcie cała z takiej szczeliny jest niezwykle trudne, a co dopiero, kiedy szczęśliwie okazało się, że Anurag żyje. Jego transport na górę musiał być niezwykle delikatny - powiedziała.

- Myślę, że Mariusz i Adam są wdzięczni, że ten czas tak się "poskładał". Oni zdążyli zaaklimatyzować się (...), wszystko zagrało tak, że widocznie tak miało być. Mam ciarki, jak myślę o tym, co czuła rodzina tego wspinacza, kiedy dowiedziała się, że jest szansa, że on żyje - podkreśliła Polnau.

Bielecki uratował Revol na Nanga Parbat

Bielecki to zdobywca pięciu ośmiotysięczników. Z Denisem Urubką w 2018 roku po brawurowej, nocnej akcji uratowali Francuzkę Elisabeth Revol. Poszli po nią, gdy razem z Tomaszem Mackiewiczem utknęła na Nanga Parbat.

Polskiego himalaisty nie udało się już uratować.

Annapurna to dziesiąty co do wysokości szczyt świata (8091 m n.p.m.). Posiada trzy wierzchołki. Został zdobyty po raz pierwszy 3 czerwca 1950 roku przez Maurice'a Herzoga oraz Louisa Lachenala, co czyni go pierwszą górą powyżej ośmiu tysięcy metrów, na której stanął człowiek.

Zimowego wejścia jako pierwsi dokonali 3 lutego 1987 roku polscy himalaiści Artur Hajzer i Jerzy Kukuczka.