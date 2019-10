Paraolimpijka padła ofiarą oszusta. Straciła trzysta tysięcy złotych

21-letnia Kunstman od ósmego roku życia porusza się na wózku. Nogi straciła w wyniku wypadku, gdy samochód, którym podróżowała, wpadł pod pędzący pociąg. Jest mistrzynią świata z 2018 roku i mistrzynią Europy 2019. Na koncie ma też osiem krajowych tytułów.

Polityczny skandal na macie. Judoka nakłaniany do porażki, krajowa federacja zawieszona Irańscy judocy... czytaj dalej » Jak podaje portal radiokp.ru, jest jedną z osób, która zgłosiła się na policję w związku z kontrowersyjną aktywnością Waleriego Pieriewożchikowa. Uralski biznesmen, założyciel Fundacji Chirurgii - XXI wieku, rozpoczął działalność w 2010 roku, zakładając firmę produkującą między innymi sprzęt ortopedyczny.

Prosty schemat

Rosjanie piszą, że oszukiwał przez lata. Schemat był prosty. Pieriewożchikow namawiał klientów do zaciągnięcia pożyczki na protezy, obiecując przy tym, że ci otrzymają je niemal za darmo w ramach państwowego programu pomocy osobom niepełnosprawnym, wedle którego koszty po jakimś czasie miały zostać zwrócone.

Gdy dostawał pieniądze, znikał. Kustman obiecanej protezy bionicznej, a więc najprościej mówiąc, takiej sterowanej myślami, nie doczekała się. Została z długami i rosnącymi odsetkami. Jak wiele innych osób.

Pierwsi zaniepokojeni klienci zaczęli zgłaszać się na policję w listopadzie ubiegłego roku, tłumacząc, że nie mają kontaktu z mężczyzną. Rosjanin został zatrzymany w grudniu. Oskarżono go o dziesięć przypadków oszustwa, sięgających łącznej kwoty 35 milionów rubli. Szacuje się, że jego ofiarą padło 45 niepełnosprawnych osób, które straciły w sumie 200 milionów rubli.

Źródło: Elisaweta Kunstman/Instagram Rosyjska paraolimpijka oszukana

Kustman nie była jedyną sportsmenką, którą nabrał. Inna paraolimpijka, również siatkarka - Anna Godowicyna, przekazała firmie Pieriewożchikowa 3,3 miliona rubli. Wiele pokrzywdzonych osób długo nie zgłaszało się na policję, mając nadzieję, że mężczyzna dotrzyma umowy. Pieriewożchikow "pomagał" też śpiewaczce Darinie Fakhretdinowej, która straciła sześć milionów.

To między innymi ona opisała go jako osobę wzbudzającą zaufanie. - Był życzliwy, sympatyczny i bardzo religijny - wspomina ich relacje Fakhretdinowa. Pieriewożchikow potrafił działać na wyobraźnię. Jak podają rosyjskie media, konto jego firmy na Instagramie wypełniały zdjęcia uśmiechniętych osób. Oczywiście byli to niepełnosprawni korzystający z jego protez.

Miał długi

Tuż po zatrzymaniu, podczas jednego z pierwszych przesłuchań, Pieriewożchikow przyznał się do winy. Powiedział wówczas, że wydał pieniądze na osobiste potrzeby. Jak podaje portal 66.ru, mężczyzna miał długi. Był między innymi winien 15 milionów rubli z tytułu podatków i ceł.