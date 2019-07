Rozwiązano tajemnicę wieku Edwarda Zakayo

Pingua przygotowuje się do mistrzostw świata w Dausze

Pingua ściga się na dystansie 5000 metrów. W połowie czerwca wygrał bieg Diamentowej Ligi w Rabacie, wcześniej, na innej imprezie w Rzymie, był siódmy.

We Włoszech osiągnął swój drugi najlepszy czas w karierze. Już wtedy w sieci zaczęło być o nim głośno. Nie z powodu wyników, a wieku - wiele osób nie dowierzało, że ma zaledwie 17 lat.

Źródło: Getty Images Zakayo Pingua ma 17 lat

Pingua trenuje na co dzień w klubie lekkoatletycznym Benfica. Ten do tej pory klub nie zajmował oficjalnego stanowiska w sprawie, słychać było jedynie głosy, że jest zniesmaczony szyderczymi komentarzami w sieci i niektórymi publikacjami mediów.

W końcu skontaktowali się z nim redaktorzy telewizyjnego programu "Poligrafio". Poprosili oni o dokumenty potwierdzające wiek zawodnika, zaakceptowane przez Międzynarodową Federację Lekkoatletyczną.

W odpowiedzi otrzymano akt urodzenia oraz paszport biegacza. W obu widnieje ta sama data urodzenia - 21 listopada 2001.

Źródło: sicnoticas.pt Benfica przedstawiła dokumenty zawodnika

Juniorzy pod obserwacją

Osoba Pingui nigdy nie wywoływała kontrowersji w jego ojczyźnie. Tam jest traktowany jak idol. Zasłużył sobie na to wynikami. Na koncie ma złoty medal mistrzostw świata do lat 20. Kilka miesięcy temu wybrano go najbardziej obiecującym kenijskim sportowcem 2018 roku.

Wątpliwości co do wieku afrykańskich sportowców to temat przewijający się w mediach. Niestety historia pamięta przypadki kilku zawodników, którym "przekręcano liczniki".

Takie praktyki dotyczyły głównie imprez juniorskich. Przykład? Kilka lat temu podczas mistrzostw świata do lat 17 okazało się, że jeden z piłkarzy Nigru 17 lat skończył, ale pięć lat wcześniej.