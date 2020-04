Ponad 89 tysięcy kroków przez cztery dni. Częściowo sparaliżowany rugbysta "zdobył" Mount Everest w domu

Dopóki Jackson nie uległ wypadkowi, grał w brytyjskich klubach, ostatnio reprezentował walijski NG Dragons. W kwietniu 2017 roku jego priorytety się zmieniły po tym, jak nurkując na płytkim basenie doznał urazu kręgosłupa i porażenia czterokończynowego.

Chociaż 31-latkowi powiedziano, że nie będzie mógł już uprawiać rugby profesjonalnie, Anglik zawziął się i robi postępy w powrocie do zdrowia. Niecały rok po złamaniu szyi, wspiął się na walijski szczyt Mount Snowdon. „Zawisłem w czarnej dziurze do góry nogami”. Wyprawa w Karakorum zakończona Po stoczeniu... czytaj dalej »

"Dobrze się bawiłem"

Teraz postanowił pokonać przewyższenie równe wysokości Mount Everestu. Szczyt najwyższej góry świata położony jest na 8 848 metrach n.p.m.

Cel zrealizował na schodach domu swoich rodziców. Wspinaczkę na jednej sprawnej nodze rozpoczął w miniony wtorek rano, a zakończył w piątek po godzinie 16. Pokonał w tym czasie 5 566 biegów schodowych, wykonując 89 056 kroków. Gdy kończył, na "szczycie" czekali na niego najbliżsi z szampanem.

To właśnie im były rugbysta chciał w pierwszej kolejności podziękować za cierpliwość. - Mimo że czasami było to bolesne, monotonne i nudne, to przez większość czasu dobrze się bawiłem. Zawsze marzyłem o podobnej możliwości. Nie sądziłem, że będę mógł to zrobić obok sypialni moich rodziców - wyznał.





Wyświetl ten post na Instagramie. Everest - 8,898m Flights of my stairs - 5566 ‍ Individual steps - 89,056 Target time - 4 days Completed - Friday 24th April at 16:07 . A weird, crazy, wonderful few days. Thank you so much to every single person that has donated, sent messages of support and came on live to help me through. I love you all. . Right what’s next? Thinking Tour de France around the parents kitchen.......A beer first though I think! . Over 40k raised Fundraising in bio . @thatcameraman #nowornEverest #challenge #covi̇d19 #isolation #stayhome #charity #climbingthewalls #everest #mountains #climbing #mm2mountains #berghaus #avalancherisk #isolationchallenge Post udostępniony przez Ed Jackson (@edjackson8) Kwi 24, 2020 o 11:36 PDT

Na cele charytatywne

Jackson postanowił wspiąć się na Everest, ponieważ, jak przyznał, był to "trudny czas dla organizacji charytatywnych" i chciał zrobić wszystko, by "wesprzeć sprawy bliskie jego sercu".

Anglik zebrał ponad 41 tysięcy funtów na cele charytatywne fundacji Wings For Life, która prowadzi badania nad rdzeniem kręgowym.

"Za mną dziwne, szalone, cudowne kilka dni. Dziękuję bardzo każdej osobie, która przekazała darowiznę, wysłała wiadomości wsparcia i włączyła się do pomocy. Kocham was wszystkich" - napisał na Instagramie.

Co dalej? "Myślę o Tour de France wokół kuchni rodziców. Najpierw jednak napiję się piwa" - dodał.